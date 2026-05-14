Un Posto al Sole, anticipazioni 15 maggio: Marina gelosa di Greta, passa all'azione

La settimana di Un Posto al Sole si conclude con l' episodio di venerdì 15 maggio, in onda alle 20.50 su Rai Tre. Rosa, dopo aver ricevuto un regalo da parte di Pino, inizierà a riconsiderare la sua relazione con Damiano; nel frattempo, anche la coppia composta da Marina e Ferri sta subendo dei contraccolpi sotto l'influenza della presenza di Greta, tornata nella vita di Roberto dopo l'arrivo di Cristina a Palazzo Palladini. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della soap.

Dov'eravamo rimasti

Raffaele

La tensione tra Raffaele e Ornella ha ripercussioni anche sugli altri: Raffaele, accecato dalla rabbia, finisce per sfogarsi contro Renato, che da un po' si diverte a stuzzicarlo dopo la decisione di Otello.

Nel frattempo Ferri sottrae alla radio di Mori un importante inserzionista pubblicitario, ma il successivo confronto tra i due farà emergere rancori personali più profondi. Cristina ancora non ha perdonato Greta, dopo aver saputo il suo segreto. Infine Lorenza, conquistando la fiducia di Diego grazie alla sua apparente affidabilità, riesce a portare a termine il suo piano.

Anticipazioni 15 maggio: Marina gelosa di Greta, passa all'azione

Un posto al sole: una scena della serie Rai

Le incomprensioni tra Cristina e sua madre continuano ad andare avanti, con la ragazzina che non le perdona di aver tradito Eduardo. Intanto Marina è sempre più preoccupata dall'ingombrante presenza di Greta vicino a Roberto, così decide di agire di nascosto dal marito, prendendo una decisione del tutto inattesa. La donna infatti, si è resa conto che il rapporto con Roberto sta cambiando; mentre si intensifica quello con la mamma di Cristina, sta venendo meno la fiducia profonda che ha contraddistinto il legame tra Marina e Roberto.

Nel frattempo Rosa, dopo aver letto il libro che le ha regalato Pino, inizia a guardare il suo rapporto con Damiano con occhi diversi. Guido e Mariella infine, vivono con agitazione l'attesa della prima uscita tra Bice e Sergio.