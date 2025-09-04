Un Posto al Sole, anticipazioni 5 settembre: Rosa non vuole che Damiano parta

Nuovo appuntamento domani su Rai Tre con Un Posto al Sole, la soap all'ombra del Vesuvio. L'appuntamento è alle 20.50, in onda dal lunedì al venerdì. Nell' episodio di venerdì 5 settembre vedremo Vinicio molto confuso, mentre Rosa sarà molto preoccupata all'idea che Damiano potrebbe andarsene.

Ecco più nel dettaglio cosa vedremo.

Dov'eravamo rimasti

Roberto Ferri

Gennaro è stato aggredito da Roberto Ferri, stanco dell'ennesima provocazione del Gagliotti. Ora però la polizia sta indagando su Roberto, con il rischio di compromettere ancora di più la situazione dei Cantieri.

Nel frattempo, Michele ha scoperto che nonostante le cure le terapie, la sua gamba potrebbe non tornare più come prima e sta imparando a convivere con questa nuova condizione.

Anticipazioni 5 settembre: Rosa non vuole che Damiano parta

Gianluca Spagnoli è Vinicio

Vinicio è tornato a Napoli per stare vicino al fratello, ma ora è molto confuso: il ragazzo infatti, a che il fratello rischia molto e vuole stargli vicino. Allo stesso tempo, la versione di Ferri è molto diversa da quella di Gennaro: Vinicio non sa a chi credere. Per uscire dalla situazione in cui si trova intanto, Roberto tenterà un mossa azzardata, che però rischi di comprometterlo ulteriormente.

Damiano sogna di vincere il concorso per diventare viceispettore, un passo che per lui significherebbe cambiare vita. In questo modo non sarebbe più sotto il comando di Gallo, che non lo stima affatto, e potrebbe chiedere un trasferimento per ricominciare da capo, con o senza Viola al suo fianco. Dopo aver capito che la Bruni non ha alcuna intenzione di lasciare la casa dei genitori, Damiano sente il bisogno di andare avanti e ottenere ciò che desidera, a qualsiasi costo. La sua decisione, però, preoccupa molto Rosa, che teme di perderlo: dopo il bacio scambiato prima delle vacanze, infatti, ha capito di provare ancora un forte affetto per lui. Per questo la Picariello farà di tutto per convincerlo a cambiare idea.