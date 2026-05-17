Un Posto al Sole, anticipazioni 18 maggio: Marina trama per allontanare Greta, Raffaele e Ornella in crisi

Marina sta attraversando dei giorni di grande insicurezza dovuti alla vicinanza tra Roberto e Greta. Nell'episodio di lunedì 18 maggio della soap Un Posto al Sole, la Giordano cercherà il modo di allontanarli; intanto, anche il rapporto tra Raffaele e Ornella traballa, anche questo sotto i colpi della gelosia. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata; l'appuntamento è alle 20.50 su Rai Tre, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì.

Dov'eravamo rimasti

Roberto Ferri

Dopo l'incidente che ha avuto mentre era in auto con la madre Greta ed Eduardo, in attesa che la mamma si riprendesse, Cristina è andata a vivere a Palazzo Palladini col padre. Ma il rapporto è stato tutt'altro che semplice, e anche quando Greta è stata dimessa, Cristina è rimasta a Palazzo e le cose non sono affatto migliorate. A causa della figlia dunque, Greta e Roberto hanno finito per trascorrere molto tempo insieme, suscitando la gelosia di Marina che vede rinsaldarsi il rapporto dell'ex coppia e, come se non bastasse, si sta rendendo conto che tra lei e Ferri non c'è più la stessa complicità di un tempo.

Anticipazioni 18 maggio: Marina trama per allontanare Greta, Raffaele e Ornella in crisi

Raffaele

Marina è sempre più gelosa, così si mette all'opera per riuscire ad allontanare Roberto e Greta, ma soprattutto fare in modo che la donna esca dalle loro vite. Intanto Cristina si sta riavvicinando a Leo, cosa che la rende molto felice: proprio per questo motivo, farà qualcosa per compiacerlo ma che, nel frattempo, potrebbe anche farla pentire.

Dopo il loro confronto, tra Raffaele e Ornella il rapporto è ancora piuttosto freddo; e se la relazione dei due vive un momento molto critico, la complicità tra Ornella e Vanni sembra invece aumentare col passare dei giorni.

Mariella infine, prova a far riflettere Bice sulla sua situazione con Sergio: in un certo senso, l'Altieri riesce nel suo intento, solo che non nel senso da lei auspicato.