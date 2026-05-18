Un Posto al Sole, anticipazioni 19 maggio: Greta fa pressione su Ferri, Marina prova a tagliarla fuori

Nuovo appuntamento con Un Posto al Sole, la soap di Rai Tre che ci tiene compagnia da trent'anni. Nell' episodio di martedì 19 maggio, Marina continuerà a muoversi per allontanare Greta da Roberto, dato che ultimamente considera che i due ex siano fin troppo vicini. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata. L'appuntamento è alle 20.50 sulla terza rete Rai, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì.

Dov'eravamo rimasti

Roberto Ferri

Marina, sempre più gelosa, cerca di separare Roberto e Greta e di far uscire definitivamente la donna dalle loro vite. Nel frattempo Cristina si riavvicina a Leo e, presa dall'entusiasmo, compie un gesto per accontentarlo che potrebbe però ritorcersi contro di lei. Dopo il confronto avuto, il rapporto tra Raffaele e Ornella resta freddo e attraversa un momento difficile, mentre cresce invece la sintonia tra Ornella e Vanni. Infine Mariella prova a far riflettere Bice sulla sua relazione con Sergio, ottenendo però un risultato diverso da quello che sperava.

Anticipazioni 19 maggio: Greta fa pressione su Ferri, Marina prova a tagliarla fuori

Un posto al sole: una scena della serie Rai

Cristina continua a essere affascinata da Leo, ma il suo desiderio di assecondarlo la rende anche sottilmente manipolata dal ragazzo.

Nel frattempo Greta cerca di fare pressioni su Roberto, dato che spera di ricostruire il rapporto con la figlia: la ragazza infatti, dopo aver scoperto che la madre aveva tradito Eduardo, non l'ha ancora perdonata. Greta allora, preme su Ferri affinché la aiuti a riavvicinarsi alla figlia: la donna spera di poter contare su di lui, che considera ormai l'unica via per riuscire nel suo scopo.

Marina intanto, ha deciso di muoversi per allontanare Greta: si è accorta infatti che lei e Ferri trascorrono molto tempo insieme, perciò è intenzionata a fare qualcosa. Porta perciò segretamente avanti il suo piano per tagliare fuori la Fournier dalla vita del marito.