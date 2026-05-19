Un Posto al Sole, anticipazioni 20 maggio: Alberto cerca Anna, Ferri insiste su Michele per il nuovo programma

Nuovo appuntamento su Rai Tre con Un Posto al Sole, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 20.50. Nell' episodio di mercoledì 20 maggio Alberto Proverà a riavvicinarsi ad Anna, che gli manca molto; Roberto Ferri invece, dovrà vedersela con Marina che, non solo sta cercando di allontanare Greta dalla sua vita, ma si è anche accordata con Mori riguardo un programma della radio. Ma per Ferri i problemi non finiscono qui, perché anche Cristina gli darà qualche grattacapo.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della soap.

Dov'eravamo rimasti

Roberto Ferri

Cristina è sempre più presa da Leo e, nel tentativo di compiacerlo, finisce per farsi manipolare da lui. Greta invece, cerca l'aiuto di Roberto Ferri per riconquistare la figlia, che non le ha ancora perdonato il tradimento nei confronti di Eduardo. Convinta che Ferri sia la sua unica possibilità, insiste perché la sostenga. Nel frattempo Marina, insospettita dalla crescente vicinanza tra Greta e Ferri, decide di intervenire con un piano per allontanare Greta dalla vita del marito.

Anticipazioni 20 maggio: Alberto cerca Anna, Ferri insiste su Michele per il nuovo programma

Alberto

Alberto e Gianluca si sono innamorati entrambi della stessa donna, la misteriosa Anna. Ora che la ragazza si è allontanata, l'avvocato Palladini fatica a togliersela dalla testa e, nonostante i sensi di colpa che prova nei confronti del figlio, proverà comunque a contattarla.

Intanto, intenzionata a guadagnare punti agli occhi di Leo, Cristina è decisa a tutto: la ragazza infatti, non si farà problemi a mettersi contro i genitori.

Spostiamoci ora a Radio Golfo 99, dove c'è aria di cambiamento: Roberto Ferri vuole che Saviani lavori a un nuovo programma da aggiungere in palinsesto. Il problema però, è che Ferri ignora l'accordo tra Marina e Mori, così finisce per mettere pressione al giornalista per realizzare una trasmissione che, in realtà, è uguale a quella in onda sulla radio rivale.