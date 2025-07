Un Posto al Sole, anticipazioni 7 luglio: Gennaro Gagliotti nuovo amministratore delegato dei Cantieri

Nuovo appuntamento domani alle 20.50 su Rai 3 con la soap più longeva della tv italiana: Un Posto al Sole.

Marina e Roberto ci hanno provato, ma invano: Chiara Petrone ha deciso di votare Gennaro come AD dei Cantieri. Scopriamo cosa succederà nel nuovo episodio della soap.

Dov'eravamo rimasti

Un posto al sole: una scena della serie Rai

Sapendo delle mire di Gennaro Gagliotti sui Cantieri, Marina aveva cercato un'altra socia da mettere dentro e si è rivolta a Chiara Petrone. L'ereditiera prima ha finto di essere dalla sua parte poi, meditando da tempo vendetta contro Roberto, si è alleata in segreto proprio con Gagliotti.

Accortisi del madornale errore, i due hanno cercato di recuperare, ma purtroppo per loro era ormai troppo tardi.

Anticipazioni 7 luglio: Gennaro Gagliotti nuovo amministratore delegato dei Cantieri

Marina ha provato in tutti i modi a dissuadere Chiara dal votare per Gennaro, ma le cose sono andate esattamente come temeva la Giordano: Chiara ha votato Gagliotti, com'era sua intenzione sin dall'inizio. Adesso perciò, Gennaro Gagliotti è il nuovo amministratore delegato dei Cantieri.

Gennaro è ora a capo dell'azienda ed è pronto a dominare tutto e ad escludere Roberto e Marina da ogni decisione.

Nel frattempo, Elena ha capito chi è davvero Gennaro e ha smesso di essere sensibile al suo fascino. Inoltre, ha deciso di aiutare Michele e di fornirgli il sostegno anche della radio. Il giornalista a questo punto, riprenderà le immagini ma stavolta senza ascoltare i consigli di Agata.

Veniamo infine a Micaela, che ha continuato a prendere lezioni di danza per battere Gabriela. La Cirillo non si è data per vinta ed è convinta di essere talmente migliorata, da poter superare la stessa Gabriela. E poi chissà, magari anche riconquistare Samuel.