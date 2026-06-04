Un Posto al Sole, anticipazioni 5 giugno: Rosa e Damiano in crisi

Nuovo appuntamento con Un Posto al Sole, domani alle 20.50 su Rai Tre. Nell' episodio di venerdì 5 giugno la situazione tra Rosa e Damiano si farà complicata: i due infatti, avranno un'accesa discussione che potrebbe far precipitare la loro relazione. Niko e Manuela invece, notano uno strano comportamento da parte di Jimmy, mentre al Vulcano Diego e Lorenza si mostrano sempre più vicini.

Vediamo dunque più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata; l'appuntamento con la sopa più longeva della nostra tv è tutti i giorni, in onda dal lunedì al venerdì nell'access prime time della terza rete Rai.

Dov'eravamo rimasti

Raffaele

Rosa è molto preoccupata per il rischio di perdere l'anno scolastico a causa delle numerose assenze, mentre Damiano cerca di sostenerla organizzandole una sorpresa romantica che però è destinata a finire in maniera molto diversa.

Dopo l'attacco di panico, Cristina affronta una seconda interrogazione; Marina intanto, aspetta che Stefano metta in atto il piano concordato.

Partiti insieme per una vacanza, la crisi tra Ornella e Raffaele va avanti nonostante il soggiorno a Barcellona, con la presenza di Vanni che continua a pesare sul loro rapporto.

Anticipazioni 5 giugno: Rosa e Damiano in crisi

Rosa

Rosa è determinata a ricucire il rapporto con Damiano, ma un'inaspettata scoperta getta il poliziotto nello sconforto. Tra i due allora, scoppia un durissimo confronto che rischia non solo di mettere a dura prova il loro rapporto, ma di compromettere definitivamente ogni possibilità di riconciliazione. Riusciranno i due a superarla? Nel frattempo, Diego e Lorenza si mostrano sempre più affiatati e complici, alimentando una vicinanza che potrebbe avere conseguenze imprevedibili.

Niko e Manuela infine, iniziano a preoccuparsi per l'improvvisa ossessione di Jimmy per i pesi e l'allenamento fisico: i due si accorgono presto di questo comportamento sospetto, perciò cercano di capire cosa si nasconda dietro il nuovo interesse del ragazzino.