Un Posto al Sole, anticipazioni 5 giugno: Rosa e Damiano in crisi

Tutto quello che succederà nella prossima puntata di Un Posto al Sole, la soap partenopea in onda dal lunedì al venerdì alle 20. 50 su Rai Tre

Damiano
NOTIZIA di 04/06/2026

Nuovo appuntamento con Un Posto al Sole, domani alle 20.50 su Rai Tre. Nell' episodio di venerdì 5 giugno la situazione tra Rosa e Damiano si farà complicata: i due infatti, avranno un'accesa discussione che potrebbe far precipitare la loro relazione. Niko e Manuela invece, notano uno strano comportamento da parte di Jimmy, mentre al Vulcano Diego e Lorenza si mostrano sempre più vicini.
Vediamo dunque più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata; l'appuntamento con la sopa più longeva della nostra tv è tutti i giorni, in onda dal lunedì al venerdì nell'access prime time della terza rete Rai.

Dov'eravamo rimasti

Raffaele Un Posto Al Sole 2
Raffaele

Rosa è molto preoccupata per il rischio di perdere l'anno scolastico a causa delle numerose assenze, mentre Damiano cerca di sostenerla organizzandole una sorpresa romantica che però è destinata a finire in maniera molto diversa.
Dopo l'attacco di panico, Cristina affronta una seconda interrogazione; Marina intanto, aspetta che Stefano metta in atto il piano concordato.
Partiti insieme per una vacanza, la crisi tra Ornella e Raffaele va avanti nonostante il soggiorno a Barcellona, con la presenza di Vanni che continua a pesare sul loro rapporto.

Un Posto al Sole, anticipazioni 4 giugno: la sorpresa di Damiano per Rosa, Raffaele e Ornella ancora in crisi Un Posto al Sole, anticipazioni 4 giugno: la sorpresa di Damiano per Rosa, Raffaele e Ornella ancora in crisi

Anticipazioni 5 giugno: Rosa e Damiano in crisi

Un Posto Al Sole Rosa
Rosa

Rosa è determinata a ricucire il rapporto con Damiano, ma un'inaspettata scoperta getta il poliziotto nello sconforto. Tra i due allora, scoppia un durissimo confronto che rischia non solo di mettere a dura prova il loro rapporto, ma di compromettere definitivamente ogni possibilità di riconciliazione. Riusciranno i due a superarla? Nel frattempo, Diego e Lorenza si mostrano sempre più affiatati e complici, alimentando una vicinanza che potrebbe avere conseguenze imprevedibili.
Niko e Manuela infine, iniziano a preoccuparsi per l'improvvisa ossessione di Jimmy per i pesi e l'allenamento fisico: i due si accorgono presto di questo comportamento sospetto, perciò cercano di capire cosa si nasconda dietro il nuovo interesse del ragazzino.