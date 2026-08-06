Un Posto al Sole, anticipazioni 7 agosto: Clara in crisi con Eduardo e Rosa, Ferri attratto da Greta

Ultima puntata di Un Posto al Sole: come i loro spettatori, anche i protagonisti della soap vanno in vacanza. Prima però, la serie darà una svolta nella vita dei protagonisti: Clara infatti, ha scoperto i tradimenti di Eduardo e oltre ad essere ferita da Sabbiese, è profondamente addolorata per il silenzio di Rosa.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nell'episodio di venerdì 7 agosto, puntata con cui Un Posto al Sole si fermerà per tornare in onda lunedì 24 agosto. L'appuntamento è alle 20.50 su Rai Tre.

Dov'eravamo rimasti

Un posto al sole: Eduardo

Dopo aver capito che Rosa le nasconde la verità su Eduardo, Clara scoprirà una realtà sconvolgente che la lascerà senza parole. Nel frattempo, le tensioni tra Diego e Ida riaffiorano nonostante il tentativo di Giulia di fare da paciere, mentre la malattia di Luca riprende ad avanzare. Bice intanto, continua a essere contesa da due uomini in vista del duello tra Massaro e il barone Cotugno.

Anticipazioni 7 agosto: Clara in crisi con Eduardo e Rosa, Ferri attratto da Greta

Clara

Marina è costretta a fare i conti con il fallimento dei tentativi di Stefano di riconquistare Greta e con la crescente tensione con Roberto, sempre più attratto dal fascino della sua ex. Quello che la Giordano temeva infatti, si sta verificando sotto i suoi occhi: Ferri non sono solo si è riavvicinato a Greta, ma sembra non riuscire a resistere alla sua ex.

Dopo aver trovato la conferma ai suoi sospetti, Clara dovrà affrontare tutta la rabbia per il tradimento di Eduardo e l'amarezza per il silenzio di Rosa, che le ha nascosto una verità tanto dolorosa. Per Clara sarà come essere stata tradita due volte, e non sarà semplice accettare quanto è successo alle sue spalle. Intanto, con l'estate ormai alle porte, a Palazzo Palladini è tempo di partenze: Raffaele saluta i condomini che, come ogni anno, lasciano il palazzo per le vacanze.