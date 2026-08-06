Un Posto al Sole, anticipazioni 7 agosto: Clara in crisi con Eduardo e Rosa, Ferri attratto da Greta

Ultima puntata di Un Posto al Sole: come i loro spettatori, anche i protagonisti della soap vanno in vacanza. Prima però, la serie darà una svolta nella vita dei protagonisti: Clara infatti, ha scoperto i tradimenti di Eduardo e oltre ad essere ferita da Sabbiese, è profondamente addolorata per il silenzio di Rosa.
Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nell'episodio di venerdì 7 agosto, puntata con cui Un Posto al Sole si fermerà per tornare in onda lunedì 24 agosto. L'appuntamento è alle 20.50 su Rai Tre.
Dov'eravamo rimasti
Dopo aver capito che Rosa le nasconde la verità su Eduardo, Clara scoprirà una realtà sconvolgente che la lascerà senza parole. Nel frattempo, le tensioni tra Diego e Ida riaffiorano nonostante il tentativo di Giulia di fare da paciere, mentre la malattia di Luca riprende ad avanzare. Bice intanto, continua a essere contesa da due uomini in vista del duello tra Massaro e il barone Cotugno.
Anticipazioni 7 agosto: Clara in crisi con Eduardo e Rosa, Ferri attratto da Greta
Marina è costretta a fare i conti con il fallimento dei tentativi di Stefano di riconquistare Greta e con la crescente tensione con Roberto, sempre più attratto dal fascino della sua ex. Quello che la Giordano temeva infatti, si sta verificando sotto i suoi occhi: Ferri non sono solo si è riavvicinato a Greta, ma sembra non riuscire a resistere alla sua ex.
Dopo aver trovato la conferma ai suoi sospetti, Clara dovrà affrontare tutta la rabbia per il tradimento di Eduardo e l'amarezza per il silenzio di Rosa, che le ha nascosto una verità tanto dolorosa. Per Clara sarà come essere stata tradita due volte, e non sarà semplice accettare quanto è successo alle sue spalle. Intanto, con l'estate ormai alle porte, a Palazzo Palladini è tempo di partenze: Raffaele saluta i condomini che, come ogni anno, lasciano il palazzo per le vacanze.