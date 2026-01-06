Un Posto al Sole, anticipazioni 7 gennaio: Micaela trasforma Nunzio in una star dei social

Nuova puntata di Un Posto al Sole, domani alle 20.50 su Rai Tre. Entrata nell'anno del suo trentennale, negli ultimi episodi la serie è stata incentrata soprattutto sulle vicende di Eduardo, in bilico tra la sua redenzione come collaboratore di giustizia e il ritorno al passato da boss. Sabbiese sarà ancora uno dei protagonisti dell' episodio di mercoledì 7 gennaio, ormai risucchiato da Stella.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nel prossimo episodio.

Negli episodi precedenti

Damiano è nervoso perché le indagini sui furti alle gioiellerie sono a un punto morto, nonostante la polizia fosse quasi sul punto di arrestare i responsabili. Renda non sa che Eduardo ha aiutato Stella ed è sempre più coinvolto nella relazione: non a caso, dopo aver provato a chiamarla per avvisarla, ha fatto saltare l'appostamento di Damiano. Come se non bastasse, Grillo se l'è presa con Damiano e i suoi colleghi, colpevoli di aver fallito l'arresto dei ladri.

Intanto, Riccardo ha lasciato l'ospedale, deluso per l'ennesima mancanza di gratificazione personale.

Anticipazioni 7 gennaio: Micaela trasforma Nunzio in una star dei social

Raffaele ha deciso di lasciare il posto da portiere a Palazzo Palladini, così da potersi godere la pensione. Se in un primo momento ne sembrava davvero convinto, adesso che i giorni sono davvero agli sgoccioli, sta avendo dei ripensamenti: Raffaele infatti, è sempre più malinconico e inizia a sentire la nostalgia del ruolo ricoperto per anni. Nel frattempo, dopo aver mollato il lavoro a Palazzo Palladini, Eduardo non fa che peggiorare la propria situazione: pur essendo innamorato di Clara, non riesce a tirarsi fuori dal mondo di Stella. Al punto che è pronto a far parte della banda, anche se prima di potervi entrare ufficialmente, deve aspettare l'approvazione di Rino e Angelo. Frustrato dalle difficoltà incontrate finora, Sabbiese sta mandando all'aria tutti i sacrifici fatti in precedenza.

Micaela infine, ha un'idea per promuovere il Vulcano: la gemella spinge Nunzio a registrare dei video da caricare sui social, dando al cuoco un'improvvisa impennata di visibilità.