Un Posto al Sole, anticipazioni 8 aprile: è gelo tra Damiano e Viola

Nuovo episodio di Un Posto al Sole, domani su Rai Tre alle 20.50. Mentre Micaela e Manuela si preparano a partire, tra Damiano e Viola cala il gelo.

Ecco cosa succederà nella puntata di martedì 8 aprile.

Dov'eravamo rimasti

Manuela

Manuela si prepara a partire per Torino insieme a Micaela. Mentre però per la sua gemella i saluti sembrano essere più semplici, Manuela fa molto più fatica all'idea di lasciare Napoli e tutti i suoi affetti. In particolare, le rimane l'amaro in bocca per come sono andate a finire le cose con Niko, con cui invece sperava che, finalmente, potesse sbocciare l'amore.

Nel frattempo, a casa di Rosa era arrivata Clara: la ragazza ha chiesto ospitalità a Rosa, in quanto sta attraversando un momento molto difficile con Eduardo.

Infine, Damiano e Viola, la cui relazione si è complicata dopo che Viola ha rifiutato di andare a convivere insieme.

Anticipazioni 8 aprile: è gelo tra Damiano e Viola

Viola e Damiano

Rosa è molto spaventata per la sua amica e per Eduardo; cercherà quindi di capire cosa sia accaduto di tanto grave, al punto da spingere la Curcio a tornare in città con i bambini. Alla fine, la Picarello riuscirà a scoprirlo e a dare loro una mano. Veniamo a Manuela, in procinto di partire insieme alla sorella per il capoluogo piemontese. Sia per lei che per Micaela, lo scoglio più duro sarà la reazione di Niko e Jimmy.

Damiano aveva proposto a Viola di andare a convivere, ma lei non si sentiva pronta; questo inaspettato rifiuto ha stranito Renda, lasciando il poliziotto particolarmente nervoso. I problemi a lavoro inoltre, non lo aiutano e finirà per essere ancora più nervoso e freddo. Per la coppia, potrebbe davvero essere la fine.