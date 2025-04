Un Posto al Sole, anticipazioni 7 aprile: Manuela si prepara a partire, Damiano e Viola in crisi

Per Manuela è arrivato il momento dei saluti, ma non sarà facile come sembrava. Ecco cosa accadrà nella prossima puntata di Un Posto al Sole, in onda lunedì 7 aprile alle 20.50 su Rai Tre.

Nuovo appuntamento domani con Un Posto al Sole, la soap all'ombra del Vesuvio in onda su Rai Tre alle 20.5 tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Per Manuela si avvicina il momento della partenza, mentre Damiano e Viola entrano in crisi. + Ma vediamo più nel dettaglio cosa accadrà nel prossimo episodio.

Nell'episodio precedente

Viola e Damiano

Nell'ultimo episodio, stanca di sentirsi sempre sconfitta, dopo un forte litigio con Niko, Manuela ha accolto la proposta della gemella Micaela: cambiare vita in un'altra città, Torino. Del resto, anche Micaela ha i suoi motivi per voler partire, dato che Samuel sembrerebbe averla dimenticata una volta per tutte.

Nel frattempo Viola ha ricevuto la proposta di Damiano, che vuole andare a convivere; lei però, non sa come esprimerlo a parole, eppure ha la sensazione che non sia la scelta giusta.

Anticipazioni 7 aprile: Manuela si prepara a partire, Damiano e Viola in crisi

Un posto al sole: Rosa

Micaela ha chiesto a Manuela di andare con lei a Torino: ha infatti intenzione di trasferirsi nella città piemontese per ricominciare, sia da un punto di vista lavorativo che professionale. A differenza della sorella però, Manuela farà più fatica a lasciare Napoli, il Vulcano, i suoi colleghi e i suoi amici.

Damiano intanto, dovrà affrontare il rifiuto di Viola che non solo non vuole andare a convivere, ma fatica anche a spiegare al compagno tutte le paure che in questi anni ha accumulato.

Viola non si sente sicura per un passo come la convivenza, e Damiano è molto nervoso e si allontana da lei.

La loro relazione è a un punto di svolta: se la crisi non dovesse rientrare, la coppia arriverebbe al capolinea.

A casa di Rosa inoltre, arriverà Clara insieme ai suoi figli. La Picariello dovrà così gestire la crisi tra Clara ed Eduardo, proprio mentre anche lei si trova in un momento personale molto delicato.