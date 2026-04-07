Un Posto al Sole, anticipazioni 8 aprile: cresce la tensione tra Roberto e Cristina

Nuovo appuntamento alle 20.50 su Rai Tre con Un Posto al Sole, la soap italiana che tiene compagnia ai telespettatori da trent'anni. Nell' episodio di mercoledì 8 aprile il rapporto tra Ferri e la figlia Cristina si incrinerà ancora di più, dopo la disastrosa festa di Pasquetta a Palazzo Palladini. L'attenzione sarà poi puntata anche su un altro rapporto genitoriale, perché Bice mostrerà il suo lato più debole Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della serie partenopea, in onda dal lunedì al venerdì sulla terza rete Rai.

Dov'eravamo rimasti

Roberto Ferri

La festa di Pasquetta a Palazzo è stata un crescendo di guai. A Cristina e Leo infatti, è sfuggita di mano la situazione e ora tra i due ragazzi è cresciuta la tensione; poco dopo inoltre, sono i bulli a intrufolarsi in cortile e portare il caos contro i "ricchi", ma alla fine saranno i "poveri" Raffaele e Silvana a dover risolvere la situazione. Non solo, perché i due dovranno calmare anche l'ira di Ferri, fuori di sé per i guai causati suo malgrado da Cristina. A tutto ciò, si aggiungono i danni causati dal maltempo: così tra la festa di Cristina e il maltempo, Palazzo Palladini si ritrova ad essere un cumulo di macerie.

Anticipazioni 8 aprile: cresce la tensione tra Roberto e Cristina

Nunzio e di spalle Rossella

Nunzio e Rossella si trovano ad affrontare le ripercussioni del violento temporale mentre Roberto, avvisato degli atti vandalici avvenuti durante la festa di Cristina, sarà fermissimo con la figlia: Ferri costringe Cristina a cambiare drasticamente il proprio stile di vita.

Scosso da ciò che gli è successo intanto, Jimmy decide di imparare a difendersi meglio. Passiamo infine a Bice che, a dispetto dell' atteggiamento apparentemente sicuro di sé, lascia emergere la sua fragilità: l'amica di Mariella si dimostra infatti particolarmente sensibile riguardo alcuni aspetti della sua vita, soprattutto riguardo il rapporto con il figlio Gerardo.