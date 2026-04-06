Un Posto al Sole, anticipazioni 7 aprile: la festa di Pasquetta precipita, Ferri fuori di sé con Cristina

La giornata di Pasquetta a Palazzo Palladini è a dir poco scoppiettante. La festa in cortile infatti, precipita con l'arrivo dei bulli e Roberto Ferri si arrabbierà tantissimo con Cristina. È quello che succederà nell' episodio di martedì 7 aprile di Un Posto al Sole, in onda dal lunedì al venerdì alle 20.50 su Rai Tre.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della serie.

Dov'eravamo rimasti

Damiano Un posto al sole

È Pasquetta, ma Damiano non riesce a godersi la festa perché non può fare a meno di pensare al fatto che Grillo gli abbia tolto l'indagine sulla banda delle villette; insieme a Rosa perciò, il poliziotto cerca di resistere alle provocazioni, trovando conforto nella famiglia. Naturalmente Grillo non ha certo tolto gli occhi di dosso ad Eduardo, e sta continuando a seguirlo. Nel frattempo Giulia e Luca trascorrono la giornata con amici e ospiti a sorpresa, tra cui Renato e Monica, la cui presenza rischia di creare tensioni. A Palazzo Palladini, però, la situazione si complica: la festa organizzata da Cristina sfugge di mano, provocando danni nel cortile.

Anticipazioni 7 aprile: la festa di Pasquetta precipita, Ferri fuori di sé con Cristina

Nunzio

La festa di Pasquetta a Palazzo è ancora in pieno svolgimento, nonostante il maltempo. Jimmy e Bianca devono fare i conti con le conseguenze della loro incursione alla festa di Cristina, e sarà Nunzio a cercare di rimediare alla situazione. Intanto, tra Cristina e Leo le tensioni aumentano e se già le cose non stessero andando per il meglio, ora la situazione precipita. I bulli infatti, si intrufolano in cortile e portano il caos sfogando la loro rabbia contro i "ricchi", ma alla fine saranno i "poveri" Raffaele e Silvana a dover risolvere la situazione. Di più: saranno a dover calmare l'ira di Ferri, stavolta davvero fuori di sé per i guai causati dalla figlia.