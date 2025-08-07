Un Posto al Sole, anticipazioni 8 agosto: Rosa sta per partire con Pino, ma pensa a Damiano

Nuovo appuntamento su Rai Tre con la soap italiana per eccellenza: Un Posto al Sole, in onda in access prime time alle 20.50. Mentre stanno tutti per partire per le vacanze, Rosa non potrà fare a meno di pensare a quanto successo con Damiano.

Vediamo dunque più nel dettaglio cosa accadrà nell' episodio di venerdì 8 agosto.

Dov'eravamo rimasti

Damiano Un posto al sole

Marina ha deciso di mostrare ad Antonietta le foto che immortalano il tradimento del marito, Gennaro Gagliotti. In questo modo, Marina vorrebbe portare Antonietta a rovinare l'imprenditore, l'acerrimo nemico che spadroneggia in veste di amministratore delegato dei Cantieri.

Intanto, Viola ed Eugenio sono in procinto di partire per Milano, dove Nicotera si dovrà sottoporre a un delicato intervento. Questa preoccupazione di Viola nei confronti dell'ex marito, ha mandato in crisi Damiano che, non riuscendo ad impedire la partenza, è rimasto a Napoli in preda alla frustrazione. Così, solo e in cerca di consolazione, Damiano ha finito per baciare Rosa.

Anticipazioni 8 agosto: Rosa sta per partire con Pino, ma pensa a Damiano

Silvia e Michele

Gennaro continua a corteggiare e vedere Maddalena, ma stavolta sembrerebbe che Marina sia riuscita a portare Antonietta dalla sua parte. Le due donne dunque, potrebbero riuscire ad incastrarlo, togliendogli parte del potere che esercita, sia a casa che ai Cantieri. Nel frattempo, Gianluca Palladini ha raccontato a Luca e Giulia cosa sta succedendo: per lui, sono due persone di famiglia. Al contrario, sembra non voglia avere niente a che fare con Alberto, il suo vero padre. Gianluca infatti, soffre ancora l' assenza dell'uomo nella sua vita.

Veniamo infine a Rosa. Per la Picarello è ora di partire con Pino, insieme per la vacanza che progettano da tempo: la ragazza però, non è rimasta indifferente al bacio di Damiano. Il pensiero di quanto accaduto le torna continuamente in mente.

Anche Silvia e Michele stanno per partire, ma il giornalista non è affatto sereno; al contrario, è tormentato dal senso di colpa verso Agata.