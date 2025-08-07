Un Posto al Sole, anticipazioni 8 agosto: Rosa sta per partire con Pino, ma pensa a Damiano

Nuovo appuntamento su Rai Tre con la soap italiana per eccellenza: Un Posto al Sole, in onda in access prime time alle 20.50. Mentre stanno tutti per partire per le vacanze, Rosa non potrà fare a meno di pensare a quanto successo con Damiano.
Vediamo dunque più nel dettaglio cosa accadrà nell' episodio di venerdì 8 agosto.
Dov'eravamo rimasti
Marina ha deciso di mostrare ad Antonietta le foto che immortalano il tradimento del marito, Gennaro Gagliotti. In questo modo, Marina vorrebbe portare Antonietta a rovinare l'imprenditore, l'acerrimo nemico che spadroneggia in veste di amministratore delegato dei Cantieri.
Intanto, Viola ed Eugenio sono in procinto di partire per Milano, dove Nicotera si dovrà sottoporre a un delicato intervento. Questa preoccupazione di Viola nei confronti dell'ex marito, ha mandato in crisi Damiano che, non riuscendo ad impedire la partenza, è rimasto a Napoli in preda alla frustrazione. Così, solo e in cerca di consolazione, Damiano ha finito per baciare Rosa.
Anticipazioni 8 agosto: Rosa sta per partire con Pino, ma pensa a Damiano
Gennaro continua a corteggiare e vedere Maddalena, ma stavolta sembrerebbe che Marina sia riuscita a portare Antonietta dalla sua parte. Le due donne dunque, potrebbero riuscire ad incastrarlo, togliendogli parte del potere che esercita, sia a casa che ai Cantieri.
Nel frattempo, Gianluca Palladini ha raccontato a Luca e Giulia cosa sta succedendo: per lui, sono due persone di famiglia. Al contrario, sembra non voglia avere niente a che fare con Alberto, il suo vero padre. Gianluca infatti, soffre ancora l' assenza dell'uomo nella sua vita.
Veniamo infine a Rosa. Per la Picarello è ora di partire con Pino, insieme per la vacanza che progettano da tempo: la ragazza però, non è rimasta indifferente al bacio di Damiano. Il pensiero di quanto accaduto le torna continuamente in mente.
Anche Silvia e Michele stanno per partire, ma il giornalista non è affatto sereno; al contrario, è tormentato dal senso di colpa verso Agata.