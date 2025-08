Un Posto al Sole, anticipazioni 7 agosto: Damiano è geloso di Viola e commette un grave errore

Nuovo appuntamento domani per Un Posto al Sole, in onda su Rai Tre alle 20.50. Nell' episodio di giovedì 7 agosto vedremo Damiano geloso di Viola, in partenza insieme ad Eugenio per Milano; frustrato per la situazione con la sua compagna, il poliziotto commetterà un grave errore.

Dov'eravamo rimasti

Un posto al sole: una scena della serie Rai

Gennaro Gagliotti non ha certo perso il suo modo di fare dispotico. Marina perciò, ha pensato a un modo per fermarlo: per riuscirci però, ha bisogno della collaborazione della moglie Antonietta. Marina spera di trovare in lei un'alleata, specie dopo essere entrata in possesso delle prove dei tradimenti del perfido Gagliotti. Intanto, dopo che Rossella ha mentito per lui, Gianluca Palladini ha ammesso anche a Luca di essere tornato a Napoli. Nel frattempo, Rosa è in partenza insieme ad Eugenio.

Anticipazioni 7 agosto: Damiano bacia Rosa

Un posto al sole: Rosa

Tra Viola e Damiano c'è tensione. Dopo che la Bruni ha deciso di seguire Eugenio a Milano, il poliziotto ha iniziato a nutrire dubbi. Pur comprendendo il sentimento di affetto e rispetto che Viola prova verso Eugenio, le sue attenzioni gli sembrano comunque troppe: tutta questa premura non sarà sospetta? Damiano teme che la sua compagna possa essere ancora innamorata dell'ex marito; una domanda che si è posta anche Ornella, la quale ha affrontato la figlia chiedendole chiarezza sulla situazione.

Ad ogni modo, alla fine il Renda non riuscirà a fermare Viola: in preda alla frustrazione, finirà per baciare Rosa. Un errore oppure, anche lui, potrebbe nascondere altro? In cerca di consolazione, Damiano potrebbe aver fatto qualcosa che pagherà molto caro.

Nel frattempo Gianluca, ancora malconcio, si aprirà con Giulia e Luca raccontando loro tutto quello che gli è successo. Nel mentre Marina si sta recando da Antonietta per avere aiuto: con sé ha le prove del tradimento di Gennaro Gagliotti, cioè le fotografie. Adesso la decisione spetta ad Antonietta: crederà a Marina preferirà ignorare la realtà?