Un Posto al Sole, anticipazioni 7 novembre: Gianluca viene licenziato

Un'altra settimana che si conclude, per gli inquilini di Palazzo Palladini. Anche domani infatti, alle 20.50 su Rai Tre torna Un Posto al Sole, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì.

Nell' episodio di venerdì 7 novembre Gianluca riceverà una brutta notizia: Silvia e Nunzio, a malincuore, hanno dovuto fare dei tagli. Purtroppo, sarà proprio lui a farne le spese.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata.

Dov'eravamo rimasti

Gianluca Palladini ha sviluppato una grave dipendenza dall'alcol, così, per aiutarlo a ripartire, gli è stato offerto un posto al Vulcano. Purtroppo però, poco dopo, i proprietari del locale si sono trovati alle prese con problemi di budget: e la scelta è ricaduta proprio sul giovane Palladini.

Nel frattempo, anche Vinicio ha problemi di dipendenza: nel tentativo di prendere in mano le redini dei Cantieri, Marina è venuta in possesso delle foto che provano la tossicodipendenza del ragazzo. Cercando di fare pressione sul fratello di Gennaro Gagliotti, la donna si è resa conto di essersi spinta troppo oltre.

Anticipazioni 7 novembre: Gianluca viene licenziato

Per Gianluca è arrivato il momento di conoscere il suo destino. Avendo deciso, per motivi economici, di non rinnovargli il contratto, Silvia e Nunzio si apprestano a comunicargli la loro decisione. Il ragazzo non la prenderà bene, anzi, al contrario, reagirà dimostrando tutto il suo disappunto.

Nel frattempo, con Vinicio sempre più alla deriva, Marina confida a Roberto i suoi dubbi: la Giordano, resasi conto della reale situazione del più piccolo dei Gagliotti, spiega a Ferri di avere degli scrupoli a sfruttare la sua tossicodipendenza.

Rossella e Damiano intanto, vivono una giornata decisamente problematica a seguito dell'aggressione a Peppe e del trambusto in ospedale, scatenato dai suoi familiari. Non va meglio a Rosa, la cui storia con Pino ha ormai la parola "fine" scritta a lettere cubitali.