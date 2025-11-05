Un Posto al Sole, anticipazioni 6 novembre: Marina si spinge troppo con Vinicio, Micaela torna in radio

Nuova puntata per Un Posto al Sole, la soap partenopea che tiene compagnia ai telespettatori dal 1996. L'appuntamento è tutti i giorni dal lunedì al venerdì, in onda alle 20.50. Nell' episodio di giovedì 6 novembre Marina continuerà a fare pressione su Vinicio, ma si renderà conto di essere andata troppo oltre. Nel frattempo, Damiano continua ad indagare per aiutare Eduardo e dimostrare la sua innocenza. Vediamo dunque più nel dettaglio cosa succederà.

Dov'eravamo rimasti

Damiano si è messo a indagare sull'aggressione a Peppe Caputo: il poliziotto infatti, vuole provare l'innocenza di Eduardo prima che Grillo possa scoprire i contrasti passati tra i due, cosa che potrebbe aggravare la posizione di Sabbiese nel processo.

A proposito di Damiano, Rosa ha confessato a Pino di averlo tradito con Renda: la ragazza è molto combattuta tra i due, e non è riuscita più a mantenere il segreto.

Nel frattempo, Manuela è in crisi perché la data della laurea coincide con quella delle nozze, ma Niko è riuscito a trovare la soluzione.

Anticipazioni 6 novembre: Marina si spinge troppo con Vinicio, Micaela torna in radio

Decisa a portare avanti la sua strategia contro i fratelli Gagliotti, Marina continuerà a mettere pressione a Vinicio, su cui è venuta in possesso di prove fotografiche. Il fratello di Gennaro, caduto di nuovo nella tossicodipendenza, è ora molto fragile: nonostante questa sua debolezza possa essere una carta vincente, la Giordano si renderà conto che forse è andata un po' oltre.

Damiano intanto continua a indagare per capire chi abbia aggredito Peppe. Rossella invece, in ospedale, avrà a che fare proprio con il padre del ragazzo: la dottoressa si troverà a vivere un momento difficile a causa del padre dell'uomo.

Micaela infine, dopo essersi contesa il posto con la gemella, tornerà in radio: il suo ritorno dietro il microfono però, non andrà come previsto e a farne le spese, sarà come sempre il povero Samuel.