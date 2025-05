Un Posto al Sole, anticipazioni 7 maggio: Elena vuole aiutare Michele Saviani a tornare in radio

Nuovo appuntamento domani, mercoledì 7 maggio, alle 20.50 con Un Posto al Sole, la soap partenopea di Rai 3.

Elena doveva essere l'arma segreta di Roberto Ferri contro Gennaro Gagliotti, ma la ragazza potrebbe mettergli i bastoni tra le ruote.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa accadrà nel prossimo episodio.

Dov'eravamo rimasti

Gennaro Gagliotti

Gennaro Gagliotti si sta dimostrando un socio pericoloso, pronto a vendicarsi di Roberto e Marina perché convinto di essere stato imbrogliato.

Accortosi che Gennaro subisce il fascino della figlia di Marina però, Roberto è corso ai ripari: ha offerto un lavoro in radio ad Elena, convinto che la ragazza potesse se non fermare, quantomeno arginare l'imprenditore.

Anticipazioni 7 maggio: Roberto Ferri ha assunto Elena ma lei vuole aiutare Michele Saviani

Roberto Ferri

Roberto ha assunto Elena, ma non ha messo in conto che la cosa gli si potrebbe ritorcere contro. Elena infatti, deciderà di aiutare Michele Saviani e di fargli riavere il suo posto a Radio Golfo 99.

La Giordano si scontrerà con il Ferri, che non vorrà permettere un ritorno del giornalista in radio.

Nel frattempo, la coppia composta da Guido e Claudia sta vivendo un momento di crisi. Ora che si avvicina la festa della mamma, il vigile vorrà approfittarne per risolvere alcune situazioni irrisolte con Mariella.

Guido ha nostalgia della famiglia: vorrà tornare indietro sui suoi passi? Oppure vorrà rimanere con Claudia? Di certo alla Costa non basteranno solo parole: vorrà sapere una volta per tutte, se la loro coppia ha un futuro.

Jimmy

Passiamo infine ai piccoli Jimmy e Matteo, che hanno usato l'intelligenza artificiale per svolgere i compiti di scuola. Viola ha scoperto che i due allievi hanno imbrogliato e ha deciso di dar loro una lezione, ma soprattutto di fargli capire che la tecnologia va usata con cautela e per i giusti fini. Nonostante l'impegno però, l'insegnante non riuscirà a convincere Jimmy.