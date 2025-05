Un Posto al Sole, anticipazioni 6 maggio: Roberto assume Elena per fermare Gennaro che lo minaccia

Roberto Ferri trova il modo di arginare il suo nuovo socio, Gennaro Gagliotti. Ecco cosa succederà nella puntata di Un Posto al Sole in onda domani, martedì 6 maggio.

Torna domani su Rai 3 la soap partenopea Un Posto al Sole, in onda a partire dalle 20.50. Roberto Ferri penserà a un modo per arginare Gennaro Gagliotti, che nonostante sia suo socio, lo ha minacciato.

Scopriamo allora cosa accadrà nell'episodio di domani.

Nell'episodio precedente

Gennaro Gagliotti

Nell'episodio precedente della soap, abbiamo visto Gennaro Gagliotti minacciare i suoi soci: proprio come temeva Marina, l'imprenditore si sta dimostrando molto difficile da gestire. Ora che è convinto di essere stato imbrogliato, Gagliotti infatti appare fuori controllo e minaccia di togliere tutta la pubblicità dei Cantieri da Radio Golfo 99.

Anticipazioni 6 maggio: Roberto assume Elena per fermare Gennaro che lo minaccia

Roberto Ferri

Gennaro ha minacciato Roberto e Ferri non ha gradito: colui che dovrebbe essere il suo socio, gli sta causando problemi anziché aiutarlo a risolverli. Ma dato che il Gagliotti è ormai parte della società, Roberto Ferri dovrà trovare una soluzione, così penserà di ricorrere a un'arma segreta: una persona che, seppure non dovesse riuscire a fermarlo, potrà almeno arginarne l'impeto.

Si tratta di Elena Giordano, al cui fascino Gennaro è da sempre sensibile. Ferri perciò offrirà un lavoro ea Elena, intenzionato a sfruttare questa nuova presenza in azienda a suo favore. Ad Elena spetterà quindi il compito di tenere Gennaro Gagliotti sotto controllo, impendendogli colpi di testa.

Mariella

Tra Guido e Claudia intanto, c'è da tempo aria di crisi. Già da qualche tempo infatti, Guido ha dimostrato di sentire la mancanza di Mariella e della famiglia che avevano costruito insieme; cosa di cui, ovviamente, Claudia si è accorta presto.

Come se non bastasse, si avvicina la festa della mamma: Guido aiuterà Lollo a fare un regalo speciale a Mariella, e potrebbe cercare di recuperare il rapporto con l'ex moglie.