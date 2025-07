Un Posto al Sole, anticipazioni 4 luglio: Marina cerca di rompere l'accordo tra Chiara e Gennaro

Nuovo appuntamento domani alle 20.50 su Rai 3 con Un Posto al Sole. Proprio quando pensava di avere più tempo, Luca dovrà di nuovo affrontare la sua malattia; ai Cantieri intanto, è ora di eleggere il nuovo amministratore delegato.

Scopriamo più nel dettaglio cosa succederà.

Negli episodi precedenti

Roberto Ferri

Roberto e Marina non lo avevano previsto: pensavano di poter sfruttare Chiara Petrone come alleata contro Gennaro Gagliotti, invece i due si sono uniti contro di loro. Roberto e Marina si ritrovano ora in minoranza, con due soci che puntano ad estrometterli dai Cantieri.

Anticipazioni 4 luglio: Marina cerca di rompere l'accordo tra Chiara e Gennaro

Gennaro Gagliotti

Marina l'ha portata dentro e ora è più pentita che mai: Chiara doveva essere l'arma contro le mire di Gennaro, invece si sta rivelando un altro nemico da cui proteggersi. Ma la Giordano non ha alcuna intenzione di arrendersi, perciò cerca in in tutti i modi di portare Chiara dalla sua parte.

I quattro soci stanno per eleggere il nuovo amministratore delegato dei Cantieri, perciò rompere l'accordo tra Chiara e Gennaro è più importante che mai.

A trent'anni dalla sua morte, Michele si prepara a onorare il ricordo del padre Ettore Martini, mentre Marisa viene a sapere da Silvia e Rossella che Michele ha instaurato uno strano rapporto con Agata.

Luca infine, avrà un nuovo segnale che la sua malattia sta peggiorando e, ancora una volta, cadrà in preda allo sconforto.