Un Posto al Sole, anticipazioni 7 luglio: Damiano vuole proteggere Eduardo, Serena e Filippo aiutano Jimmy

Nuovo appuntamento su Rai Tre con Un Posto al Sole, la soap più longeva della nostra tv. Dopo gli ultimi sviluppi, c'è tensione tra Damiano ed Eduardo, ma questo non fermerà il poliziotto dal provare a salvare l'amico; intanto Niko e Manuela ricevono il prezioso aiuto di Serena e Filippo per Jimmy.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della serie; l'appuntamento è tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 20.50 sulla terza rete di Viale Mazzini.

Dov'eravamo rimasti

Un posto al sole: Eduardo

Dopo essere stato a lungo sulle sue tracce, Grillo stava per incastrare Eduardo: per fortuna di Sabbiese, è arrivato Damiano a salvarlo. Ma per un Damiano sulla sua strada ad aiutarlo, c'è anche un poliziotto che ora ha scoperto tutta la verità: Renda infatti adesso sa tutto, e l'amicizia tra i due non sarà più la stessa. Anche Rosa sa che Eduardo ha ricominciato con i furti, ma soprattutto sa che il fratello ha tradito Clara con Stella: la Picariello ha provato a nasconderlo, ma questo segreto le sta creando tantissimi sensi di colpa.

Anticipazioni 7 luglio: Damiano vuole proteggere Eduardo, Serena e Filippo aiutano Jimmy

Damiano Un posto al sole

Nonostante sia furioso con lui per tutte le bugie e per aver mandato in fumo il suo processo di "redenzione", Damiano farà comunque di tutto per proteggere Eduardo; anche a costo di rischiare in prima persona. Il suo sacrificio, però, potrebbe rivelarsi vano: qualcuno infatti, finirà casualmente per avvicinarsi alla verità sul colpo messo a segno a casa Ferri. A questo punto, gli sforzi di Renda potrebbero dimostrarsi inutili.

Nel frattempo, l'apatia di Jimmy continuerà ad allarmare Niko e Manuela, che si chiedono ancora cosa stia succedendo al ragazzo: anziché essere felice per i risultati raggiunti con l'esame di terza media, Jimmy non ha mai dimostrato interesse. Niko e Manuela potranno contare sul sostegno di Serena e Filippo e che, grazie a loro, arriveranno a prendere un'importante decisione.