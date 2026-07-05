Un Posto al Sole, anticipazioni 6 luglio: Ferri stretto tra la decisione di Cristina e la tensione in radio

Scoprire che Sabbiese ha ripreso a delinquere entrando nella banda delle villette, ha sconvolto sia la vita di Damiano che quella di Rosa. Nell' episodio di lunedì 6 giugno di Un Posto al Sole Renda si troverà a dover fare una scelta decisiva; a casa di Roberto Ferri invece, Cristina sta per affrontare una conversazione decisiva riguardo il suo rapporto col padre. Sempre a proposito di Ferri, anche in radio il clima è tutt'altro che disteso. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata. L'appuntamento con la soap è tutti i giorni, in onda dal lunedì al venerdì alle 20.50 su Rai Tre.

Dov'eravamo rimasti

Un posto al sole: Rosa

Sconvolta dalla verità su Eduardo e tormentata dai sensi di colpa verso Clara, Rosa si è rivolta a Damiano con un disperato appello, mentre lui ha deciso di affrontare Grillo una volta per tutte. Intanto il passaggio di Ambra Mancini alla concorrenza ha riacceso lo scontro tra Ferri e Michele.

Rossella infine, poco dopo aver avuto un confronto con Michele riguardo il suo futuro professionale, si è trovata davanti a una scelta che potrebbe cambiare il suo futuro: cogliere un'importante opportunità di lavoro all'estero o restare accanto a Nunzio.

Anticipazioni 6 luglio: Ferri stretto tra la decisione di Cristina e la tensione in radio

Damiano Un posto al sole

Alla vigilia di una scelta destinata a cambiare tutto, Damiano ripensa ai momenti più significativi della sua amicizia con Eduardo prima di trovarsi faccia a faccia con il suo peggior nemico.

Intanto a Palazzo Palladini Cristina è pronta a comunicare a Ferri la decisione di trasferirsi dalla madre, una notizia che potrebbe sconvolgere gli equilibri familiari. Roberto infatti, nonostante i tanti conflitti avuti con la figlia negli ultimi tempi, potrebbe reagire molto male alla decisione della ragazza. Nel frattempo, nuovi sviluppi legati alla radio di Stefano Mori riaccendono le tensioni: Ferri non nasconde la propria irritazione, mentre Marina viene sopraffatta dalla gelosia.