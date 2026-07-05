Un Posto al Sole, anticipazioni 6 luglio: Ferri stretto tra la decisione di Cristina e la tensione in radio

Tutto quello che succederà nella prossima puntata della soap più longeva della tv, in onda dal lunedì al venerdì alle 20. 50 su Rai Tre

Cristina
NOTIZIA di 05/07/2026

Scoprire che Sabbiese ha ripreso a delinquere entrando nella banda delle villette, ha sconvolto sia la vita di Damiano che quella di Rosa. Nell' episodio di lunedì 6 giugno di Un Posto al Sole Renda si troverà a dover fare una scelta decisiva; a casa di Roberto Ferri invece, Cristina sta per affrontare una conversazione decisiva riguardo il suo rapporto col padre. Sempre a proposito di Ferri, anche in radio il clima è tutt'altro che disteso. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata. L'appuntamento con la soap è tutti i giorni, in onda dal lunedì al venerdì alle 20.50 su Rai Tre.

Dov'eravamo rimasti

Rosa Un Posto Al Sole
Un posto al sole: Rosa

Sconvolta dalla verità su Eduardo e tormentata dai sensi di colpa verso Clara, Rosa si è rivolta a Damiano con un disperato appello, mentre lui ha deciso di affrontare Grillo una volta per tutte. Intanto il passaggio di Ambra Mancini alla concorrenza ha riacceso lo scontro tra Ferri e Michele.
Rossella infine, poco dopo aver avuto un confronto con Michele riguardo il suo futuro professionale, si è trovata davanti a una scelta che potrebbe cambiare il suo futuro: cogliere un'importante opportunità di lavoro all'estero o restare accanto a Nunzio.

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Anticipazioni 6 luglio: Ferri stretto tra la decisione di Cristina e la tensione in radio

Damiano Upas
Damiano Un posto al sole

Alla vigilia di una scelta destinata a cambiare tutto, Damiano ripensa ai momenti più significativi della sua amicizia con Eduardo prima di trovarsi faccia a faccia con il suo peggior nemico.
Intanto a Palazzo Palladini Cristina è pronta a comunicare a Ferri la decisione di trasferirsi dalla madre, una notizia che potrebbe sconvolgere gli equilibri familiari. Roberto infatti, nonostante i tanti conflitti avuti con la figlia negli ultimi tempi, potrebbe reagire molto male alla decisione della ragazza. Nel frattempo, nuovi sviluppi legati alla radio di Stefano Mori riaccendono le tensioni: Ferri non nasconde la propria irritazione, mentre Marina viene sopraffatta dalla gelosia.

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