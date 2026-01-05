Un Posto al Sole, anticipazioni 6 gennaio: Eduardo riceve una proposta da Stella, le indagini di Damiano ferme

Nuovo appuntamento domani alle 20.50 su Rai Tre con la soap Un Posto al Sole, in onda dal lunedì al venerdì nell'access prime time della rete. Nell' episodio di martedì 6 gennaio Eduardo si farà risucchiare ancora di più da Stella: Sabbiese rischia di vanificare il suo percorso da collaboratore di giustizia. Damiano intanto, teme che Grillo possa fargli pesare l'insuccesso delle indagini sui furti alle gioiellerie.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata.

Negli episodi precedenti

Alberto

Eduardo ha scelto Stella sull'amicizia con Damiano. Quando il poliziotto stava per cogliere in flagrante Stella, il fratello e lo zio sul punto di commettere un furto, Sabbiese ha provato ad avvisarla.

Eduardo sembra aver dimenticato il difficile percorso di redenzione che gli è costato tanto: Stella lo sta attirando sempre più in una spirale distruttiva, dal tradimento a Clara al ritorno al passato. Lo dimostra la proposta che Sabbiese sta per ricevere.

Nel frattempo Alberto Palladini è preoccupato per suo figlio: non vuole che viva con un ex boss e teme che cresca al di sotto delle sue possibilità, in un ambiente di così basso livello.

Anticipazioni 6 gennaio: Eduardo riceve una proposta da Stella, le indagini di Damiano ferme

Damiano Un posto al sole

Le indagini sui furti alle gioiellerie sembravano ormai concluse, invece la squadra di Damiano si trova di nuovo ad un punto morto. Le indagini perciò stagnano e Damiano è nervoso: Renda infatti, teme le ritorsioni di Grillo che, come sempre, non aspetta altro di poterlo cogliere in fallo.

Eduardo intanto è sempre più coinvolto nel mondo di Stella, come dimostra la proposta che riceverà.

In Ornella infine, nasce qualche dubbio sulle scelte fatte, mentre Raffaele sembra ormai convinto della sua nuova vita fuori da Palazzo Palladini; l'uomo però, ignora la sorpresa che gli amici hanno in serbo per lui e che, invece, potrebbe fargli avere dei ripensamenti sulla sua decisione di lasciare il portierato.