Un posto al sole anticipazioni 7 febbraio 2020: Giulia non accetta l'aiuto di Angela e Niko

Un posto al sole torna venerdì 7 febbraio 2020 su Rai3 alle 20:45 e le anticipazioni ci riportano vicini a Giulia, sempre più determinata, e sorda alle richieste dei figli.

Allertati da Ornella, Niko e Angela si attiveranno per dimostrare alla madre che è vittima di un truffatore, ma Giulia, chiusa ad ogni avvertimento, sembrerà decisa a trasferire i soldi a Marcello. Durante la conferenza stampa di presentazione di Fabrizio le domande di un giornalista metteranno in crisi Marina.

L'appuntamento con la nuova puntata di Un posto al sole è per domani, 7 febbraio 2020, come sempre su Rai3 alle 20:45, o sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile seguire in replica o nella sezione On demand anche le puntate precedenti. Trovate qui le anticipazioni dell'episodio in onda oggi, 6 febbraio.