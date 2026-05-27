Un Posto al Sole, anticipazioni 28 maggio: Ornella vorrebbe partire con Vanni, Marina aiuta Cristina

Nuovo appuntamento su Rai Tre con Un Posto al Sole, la soap più longeva della nostra tv. Nell' episodio di giovedì 28 maggio troveremo Ornella sempre più in sintonia con Vanni; nel frattempo, Alberto è in profonda crisi a causa dell'addio di Anna e la sua grande voglia di rivederla. Infine, è tempo di decidere chi sarà il nuovo amministratore di Palazzo Palladini e vedere se a riscoprire l'incarico, sarà davvero Renato. Ma scopriamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata.

Dov'eravamo rimasti

Alberto

Stefano, dopo l'accordo societario con Marina, vuole riconquistare Greta. Cristina insiste per portare Leo in viaggio con lei, creando così ulteriori contrasti con Ferri che, com'era da aspettarsi, non ha alcuna intenzione di consentirlo. Intanto Alberto, distrutto dalla partenza di Anna, è pronto a rischiare tutto pur di non perderla.

Cotugno invece, deciso a salvare Bice dall'influenza di Massaro, si prepara ad agire, mentre lei sembra disposta a dare una seconda possibilità al suo ex marito.

Anticipazioni 28 maggio: Ornella vorrebbe partire con Vanni, Marina aiuta Cristina

Un posto al sole: una scena della serie Rai

Nonostante la partenza imminente con Raffaele, Ornella si scopre sempre più in sintonia con Vanni, che continua a proporle di partire per l'Argentina. Intanto Stefano è determinato a riconquistare Greta, mentre Marina sceglie di intervenire per aiutare Cristina a superare le tensioni con i suoi genitori. Da quando la figlia di Roberto Ferri si è trasferita a casa del padre, Marina si è sempre dimostrata più che disponibile a darle una mano, dato il rapporto conflittuale dei due. Da un rapporto padre-figlia ad un altro, ma stavolta con un ragazzo. Veniamo ora infatti ad ad Alberto che, combattuto tra il timore di ferire Gianluca e il desiderio di riconquistare Anna, attraverserà un momento di profonda crisi.

Nel frattempo Renato si prepara alla riunione di condominio: c'è in ballo la sua nomina di amministratore, come voluto da Otello, ma il resto del Palazzo sarà d'accordo?