Un posto al sole anticipazioni 6 febbraio 2020: tra Samuel e Arianna c'è ancora Andrea

Nella puntata di Un posto al sole, in onda giovedì 6 febbraio 2020 su Rai3, Samuel non riuscirà ad attuare i suoi piani romantici con Arianna: anticipazioni.

L'appuntamento con la nuova puntata di Un posto al sole è per domani, 6 febbraio 2020, come sempre su Rai3 alle 20:45, o sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile seguire in replica o nella sezione On demand anche le puntate precedenti.