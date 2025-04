Un Posto al Sole, anticipazioni 4 aprile: Manuela accetta la proposta di Micaela e cambia vita

Per Manuela le cose si sono complicate, la sua decisione di conquistare NIko sembra destinata all'insuccesso. Allora perché non accettare la proposta della sua gemella? Ecco cosa succederà nell'episodio di domani di Un Posto al Sole.

Nuovo appuntamento domani alle 20.50 su Rai Tre con Un Posto al Sole, la soap più longeva della tv italiana. In questo episodio, vedremo Manuela molto delusa per come si sta evolvendo la relazione con Niko; tanto che la ragazza penserà di dare un taglio netto e cambiare vita. Scopriamolo insieme cosa accadrà con le anticipazioni dell'episodio di venerdì 4 aprile.

Nell'episodio precedente

Viola e Damiano

Quello che doveva essere un semplice pranzo fuori, si è rivelato un momento importantissimo per Viola e Damiano. Il ragazzo infatti, ha proposto alla fidanzata di andare a vivere insieme; presa alla sprovvista, Viola non ha saputo cosa rispondere.

Anticipazioni 4 aprile: Manuela accetta la proposta di Micaela e cambia vita

Niko

Manuela era decisa a conquistare Niko, mettendo da parte tutti i dubbi. Dopo l'intossicazione al parco, i piccoli Jimmy e Camillo avevano iniziato ad indagare su quanto avvenuto: la loro scoperta però, ha solo peggiorato le cose. Anziché aiutarla infatti, la vicenda si è conclusa con un litigio tra Manuela e Niko.

Ancora una volta, le cose per la Cirillo sono andate male: voleva farla pagare a Valeria, invece ora Niko è arrabbiato con lei.

Stanca di sentirsi sempre sconfitta, le arriverà la proposta della gemella Micaela: perché non cambiare vita in un'altra città? Le due sorelle progettano così di partire per Torino.

Del resto, anche Micaela non attraversa un bel periodo: Samuel sembrerebbe averla dimenticata una volta per tutte, felice di aver conosciuto un'altra persona, Gabriela. Nel frattempo Viola è in preda ai dubbi: non sa come esprimerlo a parole, eppure ha la sensazione che andare a convivere con Damiano non sia la scelta giusta.