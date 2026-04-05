Un Posto al Sole, anticipazioni 6 aprile: la festa di Pasquetta di Cristina sfugge di mano

Puntata di Pasquetta per i protagonisti di Un Posto al Sole, pronti a festeggiare la ricorrenza insieme ai loro telespettatori. Rosa e Damiano ad esempio, potranno contare sulla famiglia in un momento di grande frustrazione di Renda, mentre Cristina provocheranno un gran pasticcio nel cortile di Palazzo Palladini.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nel prossimo episodio della serie, in onda dal lunedì al venerdì alle 20.50 su Rai Tre.

Dov'eravamo rimasti

Un posto al sole: una scena della serie Rai

Eduardo era sul punto di compiere un nuovo furto insieme alla banda di Stella, con Grillo pronto a coglierli in flagrante e arrestarli. Ma Eduardo ha ricevuto la telefonata di Clara che lo avvisava che Nunzia era in ospedale: Sabbiese ha subito mollato tutto per raggiungere la famiglia scoprendo poco dopo che, fortunatamente, si trattava di gastroenterite.

Nel frattempo, Grillo ha sollevato Damiano dall'indagine perché, conoscendo la sua amicizia con Eduardo, ha iniziato a dubitare del poliziotto; inoltre, anche se ha visto Eduardo andarsene, non ha certo smesso di sospettare di lui e seguirlo.

Anticipazioni 6 aprile: la festa di Pasquetta di Cristina sfugge di mano

Rosa

È il giorno di Pasquetta e nonostante il giorno di festa, Damiano continua a ripensare al fatto che Grillo gli abbia tolto l'indagine sulla banda delle villette. Lui e Rosa dovranno resistere alle provocazioni di Grillo, trovando conforto nel calore della famiglia.

Giulia e Luca invece, trascorreranno il lunedì di Pasqua insieme a degli ospiti a sorpresa: passeranno infatti la giornata in compagnia di Nunzio, Jimmy e Bianca, ma anche di Renato e Monica, che insieme potrebbero fare scintille. Ma a Palazzo Palladini sta per accadere qualcosa di pericoloso: la festa di Cristina sfugge di mano a lei e ai suoi amici, causando danni nel cortile di Palazzo Palladini. Ma non è finita qui, perché saranno in arrivo altri guai, e questo avrà ulteriori conseguenze sul rapporto tra Cristina e suo padre nei prossimi episodi.