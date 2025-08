Un Posto al Sole, anticipazioni 6 agosto: Gianluca svela di essere a Napoli

Nuovo appuntamento domani su Rai Tre con Un Posto al Sole, la soap all'ombra del Vesuvio. Nell' episodio di mercoledì 6 agosto finalmente Gianluca Palladini dirà la verità a Luca, cioè di essere a Napoli.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà.

Dov'eravamo rimasti

Rossella

Il ritorno di Gianluca ha creato parecchie difficoltà a Rossella che, non solo si è occupata di lui, ma ha anche nascosto a tutti la notizia del suo rientro.

Intanto, per la gioia di Rosa, a Napoli è tornata Clara: la Picarello è felicissima di avere la sua amica in città, e stavolta foriera di eventi positivi, data la presenza in contemporanea a Napoli sia di Federico che di Gianluca.

Intanto, Viola ed Eugenio sono in partenza per Napoli, dove Nicotera dovrà sottoporsi a un delicato intervento. Il piccolo Antonio, che non sa bene cosa stia succedendo, dà segni d'insofferenza: è arrabbiato perché i piani per l'estate sono saltati, ma il nonno è riuscito a distrarlo.

Anticipazioni 6 agosto: Gianluca svela di essere a Napoli

Serena

Gennaro Gagliotti, pur avendo attraversato un momento di difficoltà dopo il ritrovamento di Assane, non ha certo perso il suo modo di fare dispotico. Roberto e Marina faticano a tollerarlo ulteriormente, ma Marina pensa di aver trovato l'arma per distruggerlo. Per riuscirci però, ha bisogno che la moglie Antonietta collabori: Marina spera di trovare in lei un'alleata, specie dopo aver avuto le prove dei tradimenti del perfido Gagliotti.

Dopo che Rossella ha mentito per lui, nascondendo la sua presenza a tutti, Gianluca prima mente a Luca, ma poi gli rivela la verità: ammette di essere a Napoli. Il ragazzo però, nasconde ancora qualcosa...

Preoccupata per la sorella infine, Serena propone a Micaela di raggiungerla a Maratea, così da non rimanere sola durante le vacanze. Serena però, avrà in cambio una risposta che la sorprenderà: ancora una volta, l'uragano Micaela non teme niente e nessuno.