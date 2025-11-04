Un Posto al Sole, anticipazioni 5 novembre: Niko risolve il problema di Manuela, Damiano in aiuto di Eduardo

Nuovo appuntamento domani alle 20.50 su Rai Tre con la soap partenopea Un Posto al Sole. Gli inquilini di Palazzo Palladini tornano con l' episodio di mercoledì 5 novembre, in cui Damiano farà di tutto per dimostrare l'innocenza di Eduardo dopo l'aggressione a Peppe Caputo. Intanto, Mariella e Guido sembrano sempre più vicini, e stavolta potrebbe essere la volta buona.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della serie.

Dov'eravamo rimasti

Un posto al sole: una scena della serie Rai

Peppe Caputo è stato aggredito, e questo potrebbe avere conseguenze sul processo di Eduardo: Damiano è coinvolto nelle indagini, il poliziotto sta cercando di fare luce su quanto avvenuto. Nel frattempo, Rosa ha cercato un chiarimento con Pino.

Manuela infine, ha scoperto il giorno della sua laurea. Peccato che non poteva esserci data peggiore: la discussione infatti, è stata fissata nello stesso giorno del matrimonio con Niko.

Anticipazioni 5 novembre: Niko risolve il problema di Manuela, Damiano in aiuto di Eduardo

Damiano Un posto al sole

Damiano indaga sull'aggressione subita da Peppe Caputo: la speranza è quella di dimostrare l'innocenza di Eduardo il prima possibile, cioè prima che Grillo scopra le precedenti tensioni tra i due. Un coinvolgimento di Eduardo nei fatti, seppur solo come indagato, lo renderebbe il primo sospettato e questo potrebbe avere pesanti conseguenze sul processo che Sabbiese deve già affrontare. Renda perciò, si è messo subito sulle tracce del vero aggressore per aiutare l'amico.

Veniamo ora a Pino, che prenderà una dolorosa decisione nei confronti di Rosa la quale, lo ricordiamo, è ancora indecisa tra lui e Damiano.

Niko

Manuela infine, potrà contare su Niko. La ragazza è in crisi perché la data della sua laurea coincide con quella delle nozze: per risollevarle il morale allora, Niko le proporrà una soluzione molto originale. Stressata da Bice, che è convinta di scoprire in quale punto della villa Troncone abbia nascosto i suoi soldi, Mariella trova sempre più conforto nelle attenzioni di Guido.