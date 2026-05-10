Un Posto al Sole, anticipazioni 11 maggio: gli incubi di Serena su Maurizio, Otello lascia e sceglie Renato

Nuova settimana per Un Posto al Sole, la soap opera di Rai Tre che racconta le vita degli abitanti di Palazzo Palladini. Nell' episodio di lunedì 11 maggio Serena sarà tormentata dai dubbi su Maurizio per via di un incubo che fa continuamente, e avrà molte perplessità sul padre; intanto però, Manuela sembra voler coltivare il rapporto con lui ed è pronta a presentarlo come "nuovo nonno" a Jimmy.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della serie, in onda dal lunedì al venerdì alle 20.50.

Dov'eravamo rimasti

Roberto Ferri

Vanni e Ornella stanno diventando sempre più affiatati, mentre Raffaele ha in serbo una sorpresa per la moglie. Intanto i rapporti tra Cristina e Ferri peggiorano: da quando Cristina vive a Palazzo Palladini, i conflitti con Roberto sono continui e Marina, pur cercando di mediare, è infastidita dalla presenza costante di Greta accanto all'ex marito.

Nel frattempo Gianluca, turbato dopo il litigio con Anna, ha cercato conforto in Rossella, mentre Alberto ha scoperto un aspetto inedito della personalità di Anna.

Anticipazioni 11 maggio: gli incubi di Serena su Maurizio, Otello lascia e sceglie Renato

Manuela

Serena ha un incubo ricorrente che la tormenta; turbata dall'incubo, la ragazza nutre nuovi dubbi su Maurizio. Quello che infatti vede, fa sì che emergano nuove ombre su Maurizio e su com'è finita la sua storia con Monica: Serena dunque, cercherà di capire cosa fare. Mentre Micaela è molto scettica riguardo l'avere una relazione col padre, non si può dire altrettanto di Manuela che, addirittura, sta organizzando un incontro per far conoscere Maurizio a Jimmy. Serena perciò dovrà anche condividere i suoi dubbi con le sorelle. Nel frattempo, Otello ha deciso che vuole lasciare il ruolo di amministratore di Palazzo Palladini, in quanto non si sente più in grado di sostenere il ruolo; rimane dunque aperto il nodo di chi lo sostituirà, e Otello ha un'idea che farà impallidire Raffaele. Vuole infatti che il prossimo amministratore sia Renato Poggi.