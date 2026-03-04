Un Posto al Sole, anticipazioni 5 marzo: un uomo misterioso sulle tracce di Manuela e Micaela

Nuovo appuntamento con Un Posto al Sole su Rai Tre alle 20.50, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì. La soap più longeva della tv, quest'anno al suo trentesimo anno di vita, si prepara al matrimonio di Manuela e Niko.

Nell' episodio di giovedì 5 marzo continuerà la crisi tra Ornella e Raffaele, mentre anche Diego dovrà affrontare un momento difficile con Ida. Le gemelle intanto, avranno un acceso scontro.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa accadrà nella prossima puntata della serie.

Dov'eravamo rimasti

Niko

Con il matrimonio alle porte, Manuela deve scegliere l'abito da sposa, ma per lei non è affatto semplice; nel frattempo, una persona misteriosa mostra un forte interesse per la sua vita e per quella di Micaela.

A Palazzo Palladini, Cristina è ancora scossa dall'incidente e, dopo il litigio, Roberto non riesce a starle accanto come dovrebbe. L'imprenditore non vede di buon occhio gli amici della figlia, e questo è stato motivo di scontro. Raffaele e Ornella, invece, continuano a vivere un momento di crisi: lui prova a ricucire il rapporto e anche se per un attimo sembra riuscirci, i suoi tentativi non sono sufficienti a risolvere davvero i problemi della coppia.

Anticipazioni 5 marzo: un uomo misterioso sulle tracce di Manuela e Micaela

Diego

Tra Raffaele e Ornella l'aria continua ad essere tesa, fatta di silenzi pesanti e incomprensioni che i due non sono ancora riusciti a risolvere. Nel frattempo, Diego si troverà ad affrontare una situazione complicata con Ida, che metterà a dura prova il suo equilibrio. Nel frattempo, scintille tra le gemelle Cirillo: Manuela e Micaela infatti finiranno per scontrarsi nell'ennesima lite, mentre un uomo misterioso comincerà a interessarsi alle loro vite, alimentando curiosità e sospetti. Rossella, invece, si troverà combattuta tra le responsabilità che la attendono in ospedale e il desiderio di crescere professionalmente, ritrovandosi a fare profonde riflessioni sul proprio futuro.