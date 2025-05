Un Posto al Sole, anticipazioni 5 maggio: Gennaro Gagliotti fuor controllo, minaccia Roberto Ferri

Domani, lunedì 5 maggio, torna alle 20.50 su Rai 3 la soap all'ombra del Vesuvio, Un Posto al Sole.

Gennaro Gagliotti è ormai una furia contro Roberto e Marina, e minaccerà l'azienda. Vediamo allora cosa succederà nella puntata di domani.

Dov'eravamo rimasti

Roberto Ferri

Gennaro Gagliotti è convinto di essere stato ingannato: ritiene infatti che Roberto Ferri gli abbia proposto di entrare in società per sfruttarlo, sapendo che erano in arrivo grossi guai per i Cantieri. L'ira di Gagliotti si è già riversata su sua moglie, ma ora l'imprenditore sembra fuori controllo ed è deciso a farla pagare a Roberto e Marina.

Anticipazioni 5 maggio: Gennaro Gagliotti minaccia Roberto Ferri

Gennaro è fuori controllo: un pericolo sia per la famiglia che per Roberto e Marina. Dopo una conferenza stampa disastrosa, Gennaro minaccerà Roberto di lasciarlo nei guai, eliminando qualsiasi tipo di spot da Radio Golfo 99. A quel punto Ferri, che viene da un periodo particolarmente difficile, sarà spaventato all'idea di dover trovare di nuovo una soluzione. L'uomo avrà un'idea, ma gli servirà l'aiuto di qualcuno molto vicino a lui.

Jimmy

Nel frattempo Jimmy ha trovato un modo per fare i compiti in poco tempo e senza nemmeno chiedere aiuto: sta infatti usando un'applicazione di intelligenza artificiale. Questa furberia però, sta rovinando il rapporto con Camillo, deluso dal comportamento scorretto dell'amichetto. Viola però, ha capito che c'è qualcosa che non va e deciderà di "smascherarlo".

Samuel

Infine Samuel, che ha vinto la sfida con Nunzio e si è trasferito nel seminterrato delle gemelle. Alberto Palladini, il proprietario del locale, non è per nulla contento di questo subaffitto, avvenuto alle sue spalle.