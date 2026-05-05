Un Posto al Sole, anticipazioni 6 maggio: Gianluca rischia una ricaduta, Cristina chiede aiuto a Greta

Tutto quello che succederà nella prossima puntata di Un Posto al Sole, la soap partenopea in onda dal lunedì al venerdì alle 20. 50 su Rai Tre

Gianluca
NOTIZIA di 05/05/2026

Dopo la partenza di Anna e aver scoperto della sua storia col padre, Gianluca rischia una pesante ricaduta nel tunnel da cui stava uscendo. Il ragazzo infatti inizierà di nuovo a chiudersi in se stesso, come vedremo nell' episodio di mercoledì 6 maggio di Un Posto al Sole, la soap partenopea in onda dal lunedì al venerdì alle 20.50 su Rai Tre.
Altre tensioni si verificheranno a casa Ferri, dove Cristina non ha nessuna intenzione di accettare la decisione del padre. Vediamo dunque più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della serie.

Dov'eravamo rimasti

Un Posto Al Sole Alberto
Alberto

Alberto e Anna si avvicinano sempre di più, ma lui è tormentato dai sensi di colpa verso il figlio; un incontro improvviso rischia di complicare tutto. Intanto, Stella, Angelo e Rino portano avanti di nascosto il piano per il colpo a Palazzo Palladini, contro il volere di Eduardo che, a sua volta, è marcato stretto da Grillo. Parallelamente, Roberto e Michele discutono della strategia per la radio guidata da Saviani, mentre Cristina tenta di riavvicinarsi a Leo.

Un Posto al Sole, anticipazioni 5 maggio: Alberto diviso tra Anna e Gianluca Un Posto al Sole, anticipazioni 5 maggio: Alberto diviso tra Anna e Gianluca

Anticipazioni 6 maggio: Gianluca rischia una ricaduta, Cristina chiede aiuto a Greta

Un Posto Al Sole Giordano Marina
Marina

Un incontro inaspettato tra Anna e Gianluca, proprio sotto casa e ascoltato di nascosto da Alberto, riapre ferite mai davvero guarite. Sconvolto dagli ultimi eventi, Gianluca inizia a chiudersi in sé stesso, alimentando nel padre il timore di una nuova ricaduta.
Nel frattempo, Cristina chiede aiuto a Greta perché la supporti. La ragazzina vuole opporsi alla decisione al padre, che vuole cambiarle scuola e chiede quindi alla madre di sostenerla: uno scontro che riaccende le tensioni familiari e la gelosia di Marina, infastidita dal ritorno dell'ex rivale.
Passiamo infine al pranzo organizzato per riavvicinare Massaro e Gerry a Bice: il pranzo sembra iniziare nel peggiore dei modi, ma qualche calice di champagne finisce per abbattere le difese di Bice, lasciando intravedere una nuova possibilità.