Un Posto al Sole, anticipazioni 6 maggio: Gianluca rischia una ricaduta, Cristina chiede aiuto a Greta

Dopo la partenza di Anna e aver scoperto della sua storia col padre, Gianluca rischia una pesante ricaduta nel tunnel da cui stava uscendo. Il ragazzo infatti inizierà di nuovo a chiudersi in se stesso, come vedremo nell' episodio di mercoledì 6 maggio di Un Posto al Sole, la soap partenopea in onda dal lunedì al venerdì alle 20.50 su Rai Tre.

Altre tensioni si verificheranno a casa Ferri, dove Cristina non ha nessuna intenzione di accettare la decisione del padre. Vediamo dunque più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della serie.

Dov'eravamo rimasti

Alberto

Alberto e Anna si avvicinano sempre di più, ma lui è tormentato dai sensi di colpa verso il figlio; un incontro improvviso rischia di complicare tutto. Intanto, Stella, Angelo e Rino portano avanti di nascosto il piano per il colpo a Palazzo Palladini, contro il volere di Eduardo che, a sua volta, è marcato stretto da Grillo. Parallelamente, Roberto e Michele discutono della strategia per la radio guidata da Saviani, mentre Cristina tenta di riavvicinarsi a Leo.

Anticipazioni 6 maggio: Gianluca rischia una ricaduta, Cristina chiede aiuto a Greta

Marina

Un incontro inaspettato tra Anna e Gianluca, proprio sotto casa e ascoltato di nascosto da Alberto, riapre ferite mai davvero guarite. Sconvolto dagli ultimi eventi, Gianluca inizia a chiudersi in sé stesso, alimentando nel padre il timore di una nuova ricaduta.

Nel frattempo, Cristina chiede aiuto a Greta perché la supporti. La ragazzina vuole opporsi alla decisione al padre, che vuole cambiarle scuola e chiede quindi alla madre di sostenerla: uno scontro che riaccende le tensioni familiari e la gelosia di Marina, infastidita dal ritorno dell'ex rivale.

Passiamo infine al pranzo organizzato per riavvicinare Massaro e Gerry a Bice: il pranzo sembra iniziare nel peggiore dei modi, ma qualche calice di champagne finisce per abbattere le difese di Bice, lasciando intravedere una nuova possibilità.