Un Posto al Sole, anticipazioni 5 maggio: Alberto diviso tra Anna e Gianluca

Nuovo appuntamento alle 20.50 su Rai Tre con Un Posto al Sole, la soap che tiene compagnia al pubblico italiano da trent'anni. Nell' episodio di martedì 5 maggio Alberto sarà sempre più innamorato di Anna, ma altrettanto preso dai sensi di colpa nei confronti del figlio. Su Palazzo Palladini nel frattempo, si allunga l'occhio della banda di Stella, dove Sabbiese si ritroverà senza l'appoggio della donna. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata, in onda come sempre nell'access prime time della rete dal lunedì al venerdì.

Dov'eravamo rimasti

Un posto al sole: una scena della serie Rai

La banda di Stella vuole fare un colpo a Palazzo Palladini, tanto che Angelo trova il modo di entrarci. Dopo essere stata respinta da Eduardo però, Stella cambia schieramento e si allea con lo zio e il fratello, lasciando Eduardo isolato.

Grillo sorveglia Sabbiese, deciso ad arrestarlo al più presto. Nel palazzo, emergono tensioni familiari: Gianluca scopre la bugia di Alberto, cioè la relazione che il padre ha proprio con la ragazza di cui il giovane Palladini è innamorato. Nello stesso momento, Alberto è sempre più vicino ad Anna che, a sua volta, ha raggiunto perché non riusciva più a sopportare la sua mancanza.

Anticipazioni 5 maggio: Alberto diviso tra Anna e Gianluca

Un posto al sole: una scena della serie Rai

Dopo i giorni trascorsi insieme, Alberto e Anna si sentono sempre più coinvolti, anche se l'avvocato non riesce a liberarsi dal sensi di colpa verso suo figlio. Un incontro improvviso, però, rischia di complicare ulteriormente la situazione.

Intanto, la banda di Stella proverà a portare avanti il piano concordato per il colpo a Palazzo Palladini: lei, Angelo e Rino si accorderanno all'insaputa e contro la volontà di Eduardo che, inoltre, si ritrova Grillo con gli occhi costantemente puntati addosso.

Nel frattempo, Roberto e Michele si confronteranno sulla strategia per la radio, di cui Saviani sta portando avanti la direzione. Cristina invece, cercherà di riavvicinarsi a Leo.