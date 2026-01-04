Un Posto al Sole, anticipazioni 5 gennaio: Eduardo rischia tutto per Stella

Nuova settimane per Un Posto al Sole, la soap che tiene compagnia al pubblico di Rai Tre dal lunedì al venerdì alle 20.50. Nell' episodio di lunedì 5 gennaio Sabbiese rischierà di ricadere nel passato, sempre più attratto da Stella al punto da preferire aiutare lei a discapito di Damiano.

Vediamo dunque più nel dettaglio cosa succederà.

Dov'eravamo rimasti

Damiano e i colleghi sono vicinissimi ad arrestare la banda dei furti alle gioiellerie, di cui sono responsabili Stella e la sua famiglia. Eduardo, che aveva provato ad allontanarsi da lei, non è riuscito a rimanere indifferente: quando si è accorto che la squadra di Damiano era già appostata in attesa di fermare Stella, il fratello e lo zio, ha dovuto scegliere se aiutare Stella o tradire l'amico. E Sabbiese ha provato ad avvisare Stella telefonandole, anche se la chiamata è andata a vuoto.

Intanto, in ospedale, dopo aver visto sfumare la promozione a primari. Riccardo ha accettato l'offerta di una clinica privata: in un primo momento Rosa ne è stata contrariata, ma poi ha capito che a fronte di tanta fatica, la mancanza di gratificazioni ha ucciso l'entusiasmo del dottor Crovi.

Anticipazioni 5 gennaio: Eduardo rischia tutto per Stella

Eduardo aveva intrapreso un percorso di redenzione dal suo passato, una scelta che gli è costata moltissimo in termini di vita privata. Da quando ha incontrato Stella invece, Sabbiese sembra aver perso la bussola: pur avendo capito che la donna avrebbe potuto costituire un pericolo, non è riuscito a chiudere i ponti con lei. Così, quando la polizia è quasi arrivata a lei, Eduardo ha preferito Stella all'amicizia con Damiano.

In procinto di cominciare a lavorare a Palazzo Palladini inoltre, Eduardo riceverà una proposta che metterà in discussione tutto il percorso di redenzione portato avanti finora. Sabbiese insomma, rischia di mandare all'aria il suo ruolo di collaboratore di giustizia, facendo invece riaffiorare il boss di cui è preoccupato Alberto Palladini.

Nel frattempo Cotugno si improvvisa baby sitter per Lollo ma Guido e Mariella non possono immaginare i guai che sarà in grado di combinare.