Un Posto al Sole, anticipazioni 5 febbraio: Eleonor Price chiede aiuto a Raffaele, al Vulcano arriva Lorenza

Anche domani torna in onda la soap più longeva della nostra tv: Un Posto al Sole, in onda alle 14.10 su Rai Tre. Nell' episodio di giovedì 5 febbraio il rapporto tra Eleonor Price e Raffaele si fa ancora più stretto, tanto che la ricca turista americana avrà una richiesta per lui. Nel frattempo Gianluca riceve una cocente delusione, per quanto riguarda la sua speranza di poter ricominciare a lavorare al Vulcano.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della serie.

Dov'eravamo rimasti

Clara

Ignara di quello che sta combinando Eduardo, Clara pensa che potranno avere una nuova vita insieme. Allo stesso tempo, anche Rosa non capisce cosa sta succedendo nella sua stessa famiglia: dopo il litigio con Renda infatti, ora la Picariello è tutta presa dall'idea di andare a convivere con Damiano. Sabbiese invece, si è lasciato coinvolgere nella banda di Stella, con cui ha organizzato un nuovo colpo.

Nel frattempo Renato ha sviluppato una curiosità particolare nei confronti di Eleonor Price, convinto che la nuova inquilina di Palazzo Palladini nasconda qualcosa.

Anticipazioni 5 febbraio: Eleonor Price chiede aiuto a Raffaele, al Vulcano arriva Lorenza

Un posto al sole

Eleanor ha stretto un rapporto confidenziale con Raffaele, e ora si confida col portiere chiedendogli aiuto.

Mariella e Guido intanto, se la devono vedere con le manie di Bice, tra shopping compulsivo e solitudini mascherate, mentre al Vulcano arriva una nuova cameriera: si tratta di Lorenza, la cui presenza lascerà deluso Gianluca. Il ragazzo infatti, sperava di poter riprendere il lavoro al locale: era anche andato a parlare personalmente con Nunzio, per capire se ci fosse spazio per lui. In fondo, prima di iniziare il percorso di disintossicazione dall'alcol, era stato uno dei dipendenti del Vulcano e si era trovato bene.

Ma con l'ingresso di Lorenza, ogni speranza va in fumo. Per fortuna, adesso che sembra essersi riavvicinato al padre, ci penserà Alberto a consolare Gianluca.