Un posto al sole anticipazioni 5 febbraio 2020: Ornella salverà Giulia?

Nella puntata di Un posto al sole, in onda mercoledì 5 febbraio 2020 su Rai3, sarà Ornella a capire che l'amica Giulia è finita in un brutto guaio: anticipazioni.

Un posto al sole torna mercoledì 5 febbraio 2020 su Rai3 alle 20:45 e le anticipazioni ci portano al centro della brutta avventura di Giulia, che potrebbe trovare, però, un'inattesa via d'uscita.

Mentre Angela e Franco assistono contenti alla ritrovata serenità di Bianca a scuola, la sua insegnate Maria Grazia rivelerà un lato inaspettato e struggente della sua personalità. La presenza di Leonardo, deciso a non rinunciare a Serena, rende i rapporti tra lei e Filippo sempre più difficili. Quando Giulia sembra ormai definitivamente caduta nella trappola di Marcello, Ornella ha l'occasione di intuire il passo falso che sta per commettere l'amica.

L'appuntamento con la nuova puntata di Un posto al sole è per domani, 5 febbraio 2020, come sempre su Rai3 alle 20:45, o sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile seguire in replica o nella sezione On demand anche le puntate precedenti. Trovate qui le anticipazioni dell'episodio in onda oggi, 4 febbraio.