Un posto al sole anticipazioni 6 aprile 2020: Carmen e Filippo tornano nelle repliche

La puntata di Un posto al sole in onda lunedì 6 aprile 2020 su Rai3 sarà la prima con le repliche del 2012, in cui ritroveremo la coppia formata da Carmen e Filippo: anticipazioni.

Un posto al sole tornerà lunedì 6 aprile 2020 su Rai3 alle 20:45 e le anticipazioni della prima puntata delle repliche ci riportano al 2012 e alla storia d'amore tra Filippo e Carmen, interpretata da Serena Rossi!

Sulle tracce di Carmen, a Bologna, Filippo incontra qualcuno legato al suo passato. Ferri intanto, sempre più preoccupato per il figlio, aspetta il risultato del test di paternità. Manuela, nei panni di Micaela, ha un piccolo incidente domestico e Niko la accompagna a casa dove potrebbe scoprire il suo segreto.

Un posto al sole: oggi l'ultima puntata inedita, da lunedì in onda solo le repliche

L'appuntamento con la nuova puntata di Un posto al sole è lunedì 6 aprile 2020, come sempre su Rai3 alle 20:45, o sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile seguire in replica o nella sezione On demand anche le puntate precedenti.

L'emergenza Coronavirus e le esigenze di distanziamento sociale sono arrivate anche a Palazzo Palladini. Il set di Un Posto al Sole é infatti temporaneamente chiuso e riprenderà la sua attività appena possibile, nel rispetto delle norme a tutela di attori, troupe e redazione. Nell'attesa, per continuare a far compagnia al suo affezionato pubblico, la messa in onda proseguirà, al solito orario, con le repliche della sedicesima stagione trasmessa a marzo del 2012.

Per quanto riguarda il web è stata messa a punto una strategia per mantenere vivo il contatto tra pubblico e attori, a partire da lunedì 6 aprile alle 20.30 infatti sul profilo ufficiale Instagram della soap nasce #unpostoacasa. Si potranno vedere gli attori direttamente da casa loro: parleranno di come trascorrono il proprio tempo, delle puntate in onda e del magico mondo dietro le quinte per poi commentare insieme la puntata in onda. Ci sarà occasione di vedere anche volti legati al passato di Upas, ma i coinquilini virtuali saranno svelati di volta in volta.

La scaletta della prima settimana è la seguente: