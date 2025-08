Un Posto al Sole, anticipazioni 5 agosto: Rossella aiuta Gianluca Palladini a nascondersi

Nuovo appuntamento domani alle 20.50 su Rai Tre con Un Posto al Sole, la soap all'ombra del Vesuvio nonché la più longeva del nostro piccolo schermo. Nell'episodio di martedì 5 agosto vedremo Rossella in difficoltà, a causa dell'arrivo di Gianluca Palladini. Scopriamo dunque più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata.

Dov'eravamo rimasti

Mariella

Gianluca Palladini vagava per Napoli con un labbro insanguinato e dolorante, alla ricerca di qualcuno che lo aiutasse. Per sua fortuna, ha incontrato una persona a cui è molto legato, che lo ha trovato e gli ha prestato soccorso immediato; inoltre, questa persona, ha tenuto segreto il suo rientro.

Nel frattempo Mariella e Guido, tra cui c'è stato un ritorno di fiamma, hanno fatto programmi insieme per l'estate; Serena però, ha fatto notare all'amica che forse è stata troppo precipitosa.

Anticipazioni 5 agosto: Rossella aiuta Gianluca Palladini a nascondersi

Clara

Il ritorno di Gianluca ha creato non poche difficoltà a Rossella. La Graziani si è occupata di lui, nascondendo a tutti il suo rientro, ma per la dottoressa non sarà facile mentire a Luca anche se lo farà comunque per non tradire l'amico. Le cose però, volgeranno a suo favore. Intanto Rosa sarà felicissima dell'arrivo di Clara a Napoli: il ritorno della sua amica non può che renderla felice, in un momento particolarmente positivo per lei. Nel frattempo Antonio sarà molto arrabbiato. Ora che Rosa ed Eugenio stanno per partire insieme per Milano, il loro bambino non sopporterà altri cambiamenti: non sapendo che il papà sta male, Antonio penserà solo che i piani per l'estate sono tutti saltati. Fortunatamente Raffaele, il nonno, riuscirà a distrarlo.

Con il rientro di Clara a Napoli infine, stavolta ci saranno belle sorprese: con Federico in città e Gianluca anche, quando quest'ultimo uscirà allo scoperto, per la prima volta in vita loro infatti, i figli dell'avvocato Alberto Palladini si conosceranno.