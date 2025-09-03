Un Posto al Sole, anticipazioni 4 settembre: Vinicio torna a Napoli per stare vicino a Gennaro

Nuovo appuntamento domani con Un Posto al Sole, la soap di Rai Tre in onda dal lunedì al venerdì alle 20.50.

Nell' episodio di giovedì 4 settembre ritroveremo a Palazzo Palladini un personaggio molto amato.

Ma scopriamo più nel dettaglio cosa succederà.

Negli episodi precedenti

Un posto al sole: una scena della serie Rai

Le indagini su Roberto e Marina vanno avanti e la coppia è unita per difendersi dalle accuse di Gagliotti; intanto, dal suo canto, Gennaro ha chiesto aiuto a una persona molto importante, che sta per rientrare in città. Si tratta di un momento cruciale per la sorte dei Cantieri, al termine della quale una delle due parti potrebbe escludere l'altra.

Nel frattempo Damiano è in attesa dei risultati del concorso.

Anticipazioni 4 settembre: Vinicio torna a Napoli per stare vicino a Gennaro

Gianluca Spagnoli è Vinicio

In un momento tanto delicato, dopo l'aggressione di Roberto al fratello Gennaro, Vinicio torna a Napoli. Il ragazzo infatti vuole stare accanto al fratello e aiutarlo. Dopo le tante incomprensioni e conflitti del passato, la loro vicinanza sorprende un po' tutti e rischia di spostare gli equilibri.

Intanto le indagini su Roberto e Marina entrano in una fase delicata: il commissario Torre inizia a raccogliere le testimonianze degli operai e di Luciana, allo scopo di ricostruire nel dettaglio cosa sia successo. Com'è scoppiata la lite, se Ferri abbia davvero superato il limite o no.

Nel frattempo Damiano si ritrova davanti a una scelta che potrebbe cambiare il suo futuro: tra il rapporto con Viola e i risultati del concorso per diventare viceispettore, il poliziotto è un punto cruciale della sua vita. Sia per quanto riguarda la carriera che la vita privata.

Michele

Veniamo infine a Michele, che deve affrontare una dura verità: dopo tanti sforzi e speranze, dopo la lunga degenza, il giornalista scopre che il recupero della sua gamba potrebbe non andare come previsto. La notizia lo mette di fronte all'evenienza di non guarire completamente, costringendolo a fare i conti con una nuova normalità.