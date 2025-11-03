Un Posto al Sole, anticipazioni 4 novembre: Eduardo nei guai, Rosa cerca di chiarirsi con Pino

Torna domani alle 20.50 su Rai Tre la soap opera per eccellenza della tv italiana: Un Posto al Sole. Nell' episodio di martedì 4 novembre Damiano indagherà su un'aggressione ai danni di Peppe Caputo, con il timore che possano esserci pesanti conseguenze su Eduardo. Intanto Rosa prova a chiarirsi con Pino, mentre Manuela scopre che la data della sua laurea non è un giorno qualsiasi...

Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della serie.

Nelle puntate precedenti

Rosa

Rosa continua ad essere combattuta tra Pino e Damiano, ma i dubbi in amore non sono il suo unico problema: la ragazza infatti, è molto preoccupata per Eduardo. Nonostante Sabbiese stia provando a rimettere la propria vita sula giusta via, continua ad essere preso di mira; Eduardo ha però rassicurato sia Rosa che Clara.

Nel frattempo il problema con l'alcol di Gianluca è diventato impossibile da nascondere: per questo motivo, il Palladini è stato assunto al Vulcano. Ora però, per motivi di budget, Silvia, Diego e Nunzio hanno dovuto prendere una decisione davvero difficile: a farne le spese, proprio Gianluca che è stato licenziato.

Anticipazioni 4 novembre: Eduardo nei guai, Rosa cerca di chiarirsi con Pino

Damiano Un posto al sole

Damiano si trova a indagare su una violenta aggressione che potrebbe coinvolgere Eduardo ed avere delle implicazioni inquietanti: la vittima infatti, è Peppe Caputo. Quali saranno le conseguenze per il processo?

Nel frattempo Rosa cerca di avere un chiarimento con Pino, che aveva provato a riconquistarla perché non si era mai arreso all'idea di perderla.

Intanto Bice è decisa a recuperare i suoi soldi con la collaborazione di Mariella e di una "insospettabile" infiltrata.

Manuela infine, è ormai prossima alla laurea, ma per lei c'è una complicazione in arrivo. Una complicazione non di poco conto, dato che la data della laurea coinciderà con un giorno molto importante per la ragazza. Manuela quindi, dovrà affrontare un ultimo scoglio che complica tutto.