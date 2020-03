Un posto al sole anticipazioni 5 marzo 2020: nuovi indizi sulla morte di Sebastiano

Un posto al sole tornerà giovedì 5 marzo 2020 su Rai3 alle 20:45 e le anticipazioni tornano a parlare della morte di Sebastiano, su cui Giovanna continua a indagare.

Dalle indagini sulla drammatica scomparsa di Sebastiano Rosato emergono nuovi indizi, che convincono Giovanna ad approfondire e a seguire la pista suggerita. Mentre Peppe Capasso è ai ferri corti con gli inquilini di Palazzo Palladini, Niko porta avanti una trattativa serrata per l'acquisto della macchina di Alberto. Serena, dopo la mail ricevuta da Filippo, capisce che la lontananza tra di loro è sempre più evidente.

L'appuntamento con la nuova puntata di Un posto al sole è per domani, 5 marzo 2020, come sempre su Rai3 alle 20:45, o sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile seguire in replica o nella sezione On demand anche le puntate precedenti. Trovate qui le anticipazioni dell'episodio in onda oggi, 4 marzo.