Un posto al sole anticipazioni 4 marzo 2020, Serena e Filippo: addio definitivo?

Un posto al sole tornerà mercoledì 4 marzo 2020 su Rai3 alle 20:45 e le anticipazioni sembrano prospettare il peggio per Filippo e Serena, sempre più attratta dal terzo incomodo.

La presenza di Leonardo nella vita di Serena causerà l'ennesimo contrasto tra Filippo e la moglie, sarà il punto di non ritorno per la coppia? Niko manifesta il desiderio di acquistare l'auto di Alberto, incontrerà il consenso dei suoi genitori e di Susanna? Raffaele chiederà a mastro Peppe di ignorare le richieste dell'avvocato Palladini e di dedicarsi unicamente ai lavori di ristrutturazione delle cantine.

L'appuntamento con la nuova puntata di Un posto al sole è per domani, 4 marzo 2020, come sempre su Rai3 alle 20:45. Trovate qui le anticipazioni dell'episodio in onda oggi, 3 marzo.