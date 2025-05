Un Posto al Sole, anticipazioni 2 maggio: Marisa spinge Michele a reagire, Giulia trova la lettera di Luca

Doppio appuntamento domani, venerdì 2 maggio con Un Posto al Sole. La soap partenopea infatti, andrà in onda a partire dalle 20.50 con ben due episodi.

Scopriamo dunque cosa succederà.

Dov'eravamo rimasti

Gennaro Gagliotti

La società con Gennaro Gagliotti si sta rivelando più difficile del previsto per Roberto e Marina. L'imprenditore infatti, è convinto di essere stato raggirato e che la coppia lo abbia ingannato, proponendogli l'affare appena prima che arrivassero brutte notizie per i Cantieri. Gennaro è deciso a vendicarsi, rivelandosi ingestibile sia da un punto di vista professionale che personale.

Anticipazioni 2 maggio: Marisa spinge Michele a reagire, Giulia trova la lettera di Luca

Un posto al sole: Michele

Da quando sa di non poter più andare in radio, Michele si è lasciato andare e non vuol e nemmeno sottoporsi alla fisioterapia. Marisa allora, ha avuto un'idea per convincere Michele a reagire: d'accordo con Rossella, gli farà una proposta spiazzante, che lo metterà a dura prova da un punto di vista interiore. Sfogliando vecchi appunti e foto, ripercorrendo i suoi ricordi, il giornalista si renderà conto di somigliare molto a suo padre: molto più di quanto abbia mai pensato.

Giulia Poggi

Guardando cosa sta succedendo a Michele, dipendente dalla moglie, Luca è crollato e ha deciso di trovare una soluzione per non pesare su Giulia. Il De Santis non vuole che la moglie si ritrovi ingabbiata ad assisterlo, né che si rovini la vita per stargli vicino. Perciò, conscio che la sua malattia sta avanzando e degenererà, ha deciso di registrare le sue ultime volontà in una lettera.

Il dottore non vorrà dirle niente, ma Giulia scoprirà la lettera e rimarrà interdetta: la dona gli chiederà subito spiegazioni, nella speranza che le cose non stiano come, invece, sembrerebbe.