Un Posto al Sole, anticipazioni 4 maggio: Gianluca scopre che Alberto gli ha mentito

Inizia una nuova settimana per i protagonisti di Un Posto al Sole, la soap in onda dal lunedì al venerdì alle 20.50 su Rai Tre. Nell' episodio di lunedì 4 maggio Gianluca scoprirà che il padre gli ha mentito, mentre nella banda Stella deciderà di appoggiare lo zio, smettendo di prendere le parti di Eduardo.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nel prossimo episodio della serie partenopea.

Dov'eravamo rimasti

Un posto al sole: Eduardo

Grillo è più che mai intenzionato a incastrare Eduardo. Così, aiutato dal suo gancio nella banda, ha pensato a un nuovo piano per riuscirci. Intanto, una ragazzata di Manuel ha messo in difficoltà Damiano e dato all'ispettore un nuovo pretesto per provocare il poliziotto.

Nel frattempo, Gianluca sta cercando di superare l'assenza di Anna e di affrontare il dolore della separazione; anche Alberto soffre per la lontananza, e ha pensato a un vero colpo di testa per raggiungere la ragazza.

Anticipazioni 4 maggio: Gianluca scopre che Alberto gli ha mentito

Alberto

Palazzo Palladini è finito nelle mire della banda di Stella, e Angelo ha anche scoperto il modo per introdursi nell'edificio. Ora, dopo essere stata di nuovo rifiutata da Eduardo, gli equilibri nel gruppo cambiano: Stella infatti, decide di schierarsi con lo zio e il fratello, lasciando Eduardo senza appoggio. Ma dovranno stare tutti molto attenti a Grillo, che non toglierà gli occhi di dosso a Sabbiese: sta seguendo le sue mosse da tempo, sempre più deciso ad arrestarlo il prima possibile.

Anche all'interno del palazzo, non mancheranno i conflitti. A partire da quello padre-figlio: Gianluca scopre che Alberto gli ha mentito; la relazione tra il padre e Anna infatti, sembrerebbe rafforzata dal racconto della triste storia del fratello di Anna.

Guido

Guido e Mariella invece, hanno decido di provare a fare i mediatori di pace tra Massaro, Gerry e Bice: un compito che già si preavvisa tutt'altro che facile.