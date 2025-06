Un Posto al Sole, anticipazioni 5 giugno: Marina capisce che deve fermare Elena

Marina messa in guardia da Antonietta. Scopriamo cosa succederà nel prossimo episodio di Un Posto al Sole, la soap in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3.

All'inizio incredula, ma poi conscia di quello che sta succedendo: l'incontro con Antonietta, fa capire a Marina che bisogna correre ai ripari.

Ecco quello che succederà domani, nel nuovo appuntamento alle 20.50 su Rai 3 con Un Posto al Sole.

Dov'eravamo rimasti

Gennaro Gagliotti

Nell'ultimo episodio, Micaela è tornata a Napoli. La Ragazza è rimasta delusa dall'esperienze torinese: pensava di poter vivere nuove avventure insieme alla sua gemella, invece in breve tempo si è ritrovata sola nella città piemontese. Così ha deciso di rientrare, senza che nessuno ne sapesse niente.

Nel frattempo ai Cantieri Flegrei la crisi morde. E come se non bastasse, Elena e Gennaro sono sempre più vicini: Antonietta se ne è accorta, ma affrontare il marito le è servito a poco. Perciò ora è decisa a tentare con un'altra persona.

Anticipazioni 5 giugno: Marina capisce che deve fermare Elena

Giulia Poggi

Antonietta ha deciso di agire per mettere un freno al marito. Così la moglie di Gennaro Gagliotti va da Marina e insinua che tra lui ed Elena, il rapporto stia andando oltre. Marina era già preoccupata per la figlia, sapendo che il Gagliotti le ronzava intorno, ma ora la situazione è persino peggiorata. Se in un primo momento la donna respingerà le insinuazioni di Antonietta, capirà però di dover frenare Elena.

Intanto Giulia continuerà a voler ritrovare Luca e farà preoccupare Bianca: la nipotina ha capito che la nonna sta soffrendo, perciò la chiamerà per sapere come sta. Intanto Luca è pronto a lasciare casa di Gianluca Palladini, ma il ragazzo a sua volta, è molto preoccupato.

Serena

Infine Micaela, il cui ritorno è piombato su Palazzo Palladini come un fulmine a ciel sereno. Sia perché nel seminterrato adesso c'è Samuel, al momento anche impegnano in una relazione, sia perché in radio a sostituirla è subentrata Manuela.

A fare le spese di questo ritorno inaspettato sarà soprattutto Serena: con la sorella senza un posto in cui vivere infatti, sarà lei ad ospitarla in casa.