Un Posto al Sole, anticipazioni 4 giugno: Micaela torna a Napoli e porta scompiglio

Si prepara un ritorno che porterà il caos, a Palazzo Palladini: quello di Micaela. La gemella Cirillo ha deciso di tornare a Napoli: ecco cosa vedremo nell'episodio di domani, mercoledì 4 giugno, di Un Posto al Sole, in onda su Rai 3 alle 20.50.

Dov'eravamo rimasti

Gennaro Gagliotti

La crisi ai Cantieri Flegrei è più dura di quello che Roberto e Marina si aspettavano: l'incidente dello yacht si fa ancora sentire, e la coppia sta provando a trovare una soluzione. Nel frattempo, il loro socio Gennaro Gagliotti, sembra più preso da Elena che dai problemi finanziari dell'azienda; la vicinanza tra i due sta preoccupando le persone vicina ad Elena, incluso Michele Saviani.

Anticipazioni 4 giugno: Micaela torna a Napoli

Samuel

Gennaro ed Elena si avvicinano sempre di più, diventando ogni giorno più uniti e affiatati. Antonella, la moglie del Gagliotti, lo ha ormai capito da tempo: esasperata dal comportamento del marito, è pronta ad affrontarlo una volta per tutte.

Intanto, Micaela torna a Napoli. La gemella era convinta di poter vivere una nuova vita a Torino, ma ha scoperto ben presto che le sue aspettative non avrebbero trovato riscontro. Pensava di poter rimanere insieme alla sorella Manuela, ma così non è stato: Manuela ha iniziato una storia con Niko, e lei si è ritrovata sola.

Così, anche Micaela fa ritorno nella città del Vesuvio: un rientro improvviso e inaspettato, mentre gli altri hanno già riorganizzato le proprie vite in sua assenza. Una persona in particolare: Samuel, che ha trovato una sua stabilità nella relazione con Gabriella.