Un Posto al Sole, anticipazioni 4 febbraio: Clara pensa a una nuova vita con Eduardo

Rosa e Damiano annunciano l'intenzione di andare a convivere con i loro cari, mentre Clara pensa di poter ripartire insieme a Eduardo. È quello che accadrà nell' episodio di mercoledì 4 febbraio di Un Posto al Sole, la soap opera più longeva della nostra tv. L'appuntamento è alle 20.50 su Rai Tre, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì.

Scopriamo dunque più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della serie.

Dov'eravamo rimasti

Un posto al sole: Eduardo

Clara ignora che Eduardo sia entrato nella banda di Stella e che, addirittura, sia coinvolto in un colpo; non sospetta niente neanche Rosa, che invece è presa dalla relazione con Damiano.

Intanto, con l'arrivo degli americani a Palazzo Palladini, si è creato un legame di complicità tra Raffaele ed Elonor Price, la ricca cliente di Marina e Roberto. I due sono diventati molto affiatati, e Raffaele sta proteggendo Eleonor dalla curiosità di Renato.

Anticipazioni 4 febbraio: Clara pensa a una nuova vita con Eduardo

Un posto al sole

Spinta da un legame sempre più saldo e autentico con Raffaele, Eleanor è pronta a svelare il mistero sul reale motivo della sua presenza a Napoli: la donna non è a Napoli solo per acquistare uno yacht, e forse i sospetti di Renato non erano poi così infondati.

Clara intanto, pensa che sia possibile iniziare una nuova vita con Eduardo, dopo tutte le difficoltà che la coppia ha attraversato: di certo non immagina che Sabbiese si sta procurando i soldi di cui hanno bisogno in maniera tutt'altro che pulita. Di più: Clara confida nel futuro, fiduciosa che possa iniziare un periodo migliore per lei e la sua famiglia.

Rosa e Damiano invece, decidono di far sapere agli altri che andranno a convivere, rendendo ufficiale la notizia con la persona che amano di più.

Al Caffè Vulcano infine, entra in scena un nuovo personaggio che si candida ad entrare nel team del locale.