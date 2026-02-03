Un Posto al Sole, anticipazioni 4 febbraio: Clara pensa a una nuova vita con Eduardo

Tutto quello che succederà nella prossima puntata di Un Posto al Sole, la soap partenopea in onda dal lunedì al venerdì alle 20. 50 su Rai Tre

Rosa e Damiano annunciano l'intenzione di andare a convivere con i loro cari, mentre Clara pensa di poter ripartire insieme a Eduardo. È quello che accadrà nell' episodio di mercoledì 4 febbraio di Un Posto al Sole, la soap opera più longeva della nostra tv. L'appuntamento è alle 20.50 su Rai Tre, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì.
Scopriamo dunque più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della serie.

Dov'eravamo rimasti

Clara ignora che Eduardo sia entrato nella banda di Stella e che, addirittura, sia coinvolto in un colpo; non sospetta niente neanche Rosa, che invece è presa dalla relazione con Damiano.
Intanto, con l'arrivo degli americani a Palazzo Palladini, si è creato un legame di complicità tra Raffaele ed Elonor Price, la ricca cliente di Marina e Roberto. I due sono diventati molto affiatati, e Raffaele sta proteggendo Eleonor dalla curiosità di Renato.

Anticipazioni 4 febbraio: Clara pensa a una nuova vita con Eduardo

Spinta da un legame sempre più saldo e autentico con Raffaele, Eleanor è pronta a svelare il mistero sul reale motivo della sua presenza a Napoli: la donna non è a Napoli solo per acquistare uno yacht, e forse i sospetti di Renato non erano poi così infondati.
Clara intanto, pensa che sia possibile iniziare una nuova vita con Eduardo, dopo tutte le difficoltà che la coppia ha attraversato: di certo non immagina che Sabbiese si sta procurando i soldi di cui hanno bisogno in maniera tutt'altro che pulita. Di più: Clara confida nel futuro, fiduciosa che possa iniziare un periodo migliore per lei e la sua famiglia.
Rosa e Damiano invece, decidono di far sapere agli altri che andranno a convivere, rendendo ufficiale la notizia con la persona che amano di più.
Al Caffè Vulcano infine, entra in scena un nuovo personaggio che si candida ad entrare nel team del locale.