Un Posto al Sole, anticipazioni 4 agosto: Gianluca Palladini nasconde qualcosa

Nuovo appuntamento domani alle 20.50 su Rai Tre con Un Posto al Sole, la soap all'ombre del Vesuvio che, nel 2026, accompagnerà i telespettatori da ben tre decenni.

L'episodio di lunedì 4 agosto ruoterà intorno a Gianluca Palladini: è stato sempre a Napoli, nascosto da qualche parte, oppure era tornato a Siena? E adesso, cosa sta nascondendo?

Scopriamo dunque più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della serie.

Negli episodi precedenti

Mariella

Gianluca Palladini è a Napoli, ma le speranza di Alberto di poter ricostruire un rapporto con il figlio, sono state presto disilluse.

Intanto, Guido e Mariella hanno ceduto alla passione ma hanno presto iniziato a discutere: i due infatti, hanno dato un significato completamente diverso a quanto accaduto, perciò Mariella ha già ricominciato a soffrire per il suo ex. Esattamente quello che temeva Sasà, che aveva cercato in tutti i modi possibili a distrarla da Guido.

Anticipazioni 4 agosto

Serena

Gianluca Palladini nasconde qualcosa: vaga per la città con un labbro insanguinato e dolorante, alla ricerca di qualcuno che lo aiuti. Per sua fortuna, una persona a cui è molto legato, lo troverà e gli presterà soccorso immediato; inoltre, questa persona, terrà segreto il suo ritorno.

Nel frattempo Mariella accetta la proposta di Guido per l'estate ma Serena, preoccupata per lei, cerca di dissuaderla e farle capire che forse è stata troppo precipitosa. Il timore è che, dopo questa ennesima delusione da parte di Guido, Mariella potrebbe non riuscire più a riprendersi: i trascorsi con l'ex marito infatti, sono stati fin troppo dolorosi.

Raffaele infine, si accorge che Renato ha un comportamento strano, ma non sa il perché. Il comportamento sempre più enigmatico del cognato lo preoccupa, così decide di fare qualcosa a riguardo. Ma cosa?